Director de ferrocarriles franceses aconseja a personas vulnerables no viajar durante ola de calor

Imagen de archivo de una persona con un abanico durante un día caluroso en la plaza del Trocadero, cerca de la Torre Eiffel, París, Francia.

El director de la SNCF, la empresa ferroviaria estatal francesa, ‌desaconsejó el domingo ‌a las personas vulnerables que viajen en tren durante la ola de calor, que se prevé que alcance su punto más elevado en Francia a principios de la próxima ​semana.

"Recomendamos a ⁠las personas más vulnerables que pospongan ‌su viaje o, al menos, ⁠que eviten viajar ⁠en tren durante esta ola de calor", declaró Jean Castex a los periodistas.

• ⁠Castex, ex primer ministro francés, señaló ​que no se pueden ‌descartar incidentes debido ‌a las altas temperaturas, que, según ⁠él, están afectando "gravemente" a la red ferroviaria y pueden, entre otras cosas, deformar las vías y dañar ​las ‌líneas eléctricas aéreas.

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• La agencia meteorológica Météo France indicó en su última actualización del domingo que 35 departamentos se encuentran ahora ⁠bajo alerta roja por ola de calor —el nivel máximo— y otros 45 bajo alerta naranja, con temperaturas previstas de 41 grados centígrados en algunas zonas del país.

• "Es posible que el lunes se ‌amplíe la alerta roja por ola de calor a algunos departamentos que actualmente se encuentran en alerta naranja", señaló Meteo France. Se prevé que la ‌ola de calor se intensifique el lunes, con máximas que podrían alcanzar los ‌42°C.

• "Es probable ⁠que la ola de calor continúe (o incluso empeore en ​algunas regiones) durante gran parte de la próxima semana", añadió.

Con información de Reuters