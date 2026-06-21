Director de ferrocarriles franceses aconseja a personas vulnerables no viajar durante ola de calor

El director de la SNCF, la empresa ferroviaria estatal francesa, desaconsejó el domingo a las personas vulnerables que viajen en tren durante la ola de calor, que se prevé que alcance su punto más elevado en Francia a principios de la próxima semana.
"Recomendamos a las personas más vulnerables que pospongan su viaje o, al menos, que eviten viajar en tren durante esta ola de calor", declaró Jean Castex a los periodistas.
• Castex, ex primer ministro francés, señaló que no se pueden descartar incidentes debido a las altas temperaturas, que, según él, están afectando "gravemente" a la red ferroviaria y pueden, entre otras cosas, deformar las vías y dañar las líneas eléctricas aéreas.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
• La agencia meteorológica Météo France indicó en su última actualización del domingo que 35 departamentos se encuentran ahora bajo alerta roja por ola de calor —el nivel máximo— y otros 45 bajo alerta naranja, con temperaturas previstas de 41 grados centígrados en algunas zonas del país.
• "Es posible que el lunes se amplíe la alerta roja por ola de calor a algunos departamentos que actualmente se encuentran en alerta naranja", señaló Meteo France. Se prevé que la ola de calor se intensifique el lunes, con máximas que podrían alcanzar los 42°C.
• "Es probable que la ola de calor continúe (o incluso empeore en algunas regiones) durante gran parte de la próxima semana", añadió.
Con información de Reuters