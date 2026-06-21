El rey Carlos revelará por primera vez detalles de su declaración de la renta: portavoz de palacio

Imagen de archivo del rey Carlos y la reina Camila llegando en carruaje de caballos a la procesión real previa a las carreras del día en el Hipódromo de Ascot, Reino Unido.

El rey Carlos revelará al público por primera vez este jueves ‌cuánto paga ‌en impuestos como monarca británico, según afirmó el domingo un portavoz de la Casa Real, en un intento del Palacio de Buckingham por ser más responsable y transparente.

Por ley, Carlos no ​está obligado ⁠a pagar los impuestos sobre la ‌renta, las plusvalías ni ⁠el de sucesiones por ⁠lo que recibió de la reina Isabel, pero ha aceptado de forma voluntaria pagar ⁠los dos primeros cuando venda activos ​privados.

• Los detalles se ‌darán a conocer en ‌el marco de las cuentas anuales ⁠de la Casa Real, cuya publicación está prevista para el jueves.

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• Carlos obtiene ingresos personales procedentes de ​terrenos, fincas ‌privadas e inversiones, además de los 132 millones de libras esterlinas (175 millones de dólares) que recibió del Gobierno en el ejercicio ⁠fiscal 2025/26 para sufragar sus obligaciones reales.

• Un portavoz del Palacio de Buckingham afirmó que esta medida tiene como objetivo "fomentar una mayor comprensión de nuestra rendición de cuentas".

• Carlos facilitó información sobre sus ‌pagos de impuestos cuando era príncipe de Gales y tiene la intención de seguir haciéndolo en los próximos años como rey, según informó el palacio.

• ‌La Comisión de Cuentas Públicas del Parlamento británico inició el año pasado una investigación ‌sobre las ⁠condiciones de las viviendas proporcionadas a los miembros de la ​familia real.

(1 dólar = 0,7557 libras)

(Escrito por David Milliken; reporte adicional de Michael Holden; editado en español por Carlos Serrano)