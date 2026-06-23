Segundo doblete de Haaland en el Mundial lleva a Noruega a dieciseisavos con triunfo 3-2 ante Senegal

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo I - Noruega vs Senegal

​Erling Haaland anotó dos goles por segundo partido consecutivo en ‌la Copa ‌del Mundo, y Noruega venció a Senegal por 3-2 el lunes para meterse en dieciseisavos de final e igualar a Francia con seis puntos en la ​cima del ⁠Grupo I.

Noruega se adelantó en ‌el minuto 43, cuando ⁠Kalidou Koulibaly calculó ⁠mal un despeje y el suplente Marcus Holmgren Pedersen, que había entrado ⁠por el lesionado Julian ​Ryerson, se internó en ‌el área y ‌batió a Edouard Mendy con ⁠un potente disparo a media altura.

Haaland estrelló un balón en el poste antes del descanso, ​pero ‌puso el 2-0 tres minutos después de la reanudación, tras recibir un pase en profundidad de Martin Odegaard ⁠y disparar con fuerza al ángulo superior.

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Ismaila Sarr recortó distancias en el minuto 53 tras un preciso pase de Sadio Mané que rompió la defensa, pero Senegal no ‌logró despejar el balón cinco minutos después y Patrick Berg habilitó a Haaland para que el atacante rematara de volea al fondo ‌de la red.

Sarr marcó su segundo gol en el tiempo añadido, pero ‌Noruega ⁠aguantó, preparándose así para un emocionante partido decisivo de ​la fase de grupos contra Francia el viernes.

Con información de Reuters