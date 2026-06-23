Segundo doblete de Haaland en el Mundial lleva a Noruega a dieciseisavos con triunfo 3-2 ante Senegal

Erling Haaland anotó dos goles por segundo partido consecutivo en la Copa del Mundo, y Noruega venció a Senegal por 3-2 el lunes para meterse en dieciseisavos de final e igualar a Francia con seis puntos en la cima del Grupo I.
Noruega se adelantó en el minuto 43, cuando Kalidou Koulibaly calculó mal un despeje y el suplente Marcus Holmgren Pedersen, que había entrado por el lesionado Julian Ryerson, se internó en el área y batió a Edouard Mendy con un potente disparo a media altura.
Haaland estrelló un balón en el poste antes del descanso, pero puso el 2-0 tres minutos después de la reanudación, tras recibir un pase en profundidad de Martin Odegaard y disparar con fuerza al ángulo superior.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Ismaila Sarr recortó distancias en el minuto 53 tras un preciso pase de Sadio Mané que rompió la defensa, pero Senegal no logró despejar el balón cinco minutos después y Patrick Berg habilitó a Haaland para que el atacante rematara de volea al fondo de la red.
Sarr marcó su segundo gol en el tiempo añadido, pero Noruega aguantó, preparándose así para un emocionante partido decisivo de la fase de grupos contra Francia el viernes.
Con información de Reuters