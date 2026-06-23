Una mujer brasileña, de 30 años, fue condenada en Corea del Sur por acosar a Jungkook, integrante de BTS, la banda k-pop que visitará la Argentina con su gira Arirang antes de finalizar el 2026, tras intentar ingresar a su domicilio en reiteradas oportunidades y tocar el timbre de su casa más de 130 veces en un solo día, según informó el diario local The Korea Times.

“La acusada continuó cometiendo delitos de acoso incluso después de haber sido advertida”, indicó la sentencia del Tribunal del Distrito Oeste de Seúl dictada el último 8 de mayo y que se conoce recién ahora. La sentencia condenó a la fan brasileña por violar la ley contra el acoso y por allanamiento de morada.

Según el texto, la mujer —cuya identidad no trascendió— llegó a visitar la casa del cantante surcoreano 22 veces entre el 7 y el 28 de diciembre de 2025; además, había intentado ingresar a la propiedad aprovechando una entrega a domicilio. También tocó el timbre de su residencia, ubicada en el distrito Yongsan de Seúl, hasta 133 veces en un día. Este último acto demostró un "nivel extremo de obsesión", según el Tribunal, y que fue consignado por la BBC.

La mujer habría intentado dejarle cartas y fotografías en la puerta de su hogar, alegando que lo hacía "por amor" al cantante. La sentencia del Tribunal impuso una pena de prisión suspendida por dos años al considerarla culpable de acoso y allanamiento de domicilio. Aunque evitó ir a la cárcel, la mujer permanece bajo un período de prueba en condiciones estrictas.

Los antecedentes

Tras los intentos de ingresar a la casa de Jungkook, en diciembre del 2025 había sido arrestada, pero no cesó en sus acciones pese a que fue puesta en libertad. En ese entonces, la policía había emitido una orden de emergencia que le prohibía acercarse al integrante de BTS o a su residencia a menos de 100 metros, pero supuestamente volvió el cuatro de enero y dejó fotografías y material impreso cerca de la residencia.

"La acusada continuó cometiendo delitos de acoso incluso después de haber sido advertida y puesta en libertad tras una investigación policial, y además incumplió las medidas de protección de emergencia", declaró el tribunal y aseguró que "la víctima solicita un castigo severo".

Para la sentencia, la corte tuvo en cuenta varios factores atenuantes, entre los que se encuentran el hecho de que la mujer no ingresó a los espacios privados de la vivienda y que permaneció detenida cerca de tres meses. Asimismo, el tribunal indicó que el riesgo de residencia resultaba bajo, ya que la conducta respondía a una obsesión de tipo romántico sin intención de provocar un daño físico al artista.

La sentencia también incluye la posibilidad de deportación una vez que el fallo quede firme, según precisó la BBC. Aunque la expulsión de Corea del Sur será evaluada dentro del proceso legal final, ya que la condenada podría evitarla si presenta una apelación con éxito.

La preocupación de Jungkook

Este hecho no representa un caso aislado en la vida del cantante. En los últimos años enfrentó varios episodios de intrusión y acoso por parte de seguidores obsesivos. En junio del 2025, una mujer china fue detenida tras intentar ingresar a la vivienda del artista el día de su salida del servicio militar.

En octubre del año pasado, otra mujer surcoreana fue investigada por ingresar sin autorización al estacionamiento del edificio donde reside el cantante. En noviembre del mismo año, una mujer japonesa fue acusada tras intentar forzar la cerradura de la residencia.

Tras estos episodios, el propio artista expresó su preocupación por estos hechos y advirtió que tomaría acciones legales. “Tengo que dejarlo claro: apoyar es una cosa, pero lo que está mal, está mal (...) Todo está grabado como evidencia y serán llevados por la policía”, aseguró el cantante durante una transmisión en vivo hace unos meses.