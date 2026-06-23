Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo J - Jordania contra Argelia

Por Martin ​Petty

SANTA CLARA, Estados Unidos, 23 jun (Reuters) - Argelia remontó ‌un gol ‌en contra y venció a Jordania por 2-1 el lunes, lo que mantiene vivas sus esperanzas de pasar a la fase eliminatoria ​del Mundial ⁠y condena a su ‌rival a una ⁠eliminación prematura en ⁠el Grupo J.

Tras una larga y frustrante lucha por romper ⁠la férrea defensa jordana, ​Argelia le dio ‌la vuelta al ‌partido con dos goles en ⁠un lapso de 13 minutos de la segunda parte, obra de Nadhir ​Benbouali ‌y Amine Gouiri.

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Jordania aguantó las oleadas de presión argelinas y se adelantó en el minuto ⁠36, después de que un error defensivo desencadenara un contraataque rápido que culminó Nizar al-Rashdan con un disparo raso al segundo palo.

Argelia logró romper ‌el empate en el minuto 69, cuando el suplente Benbouali remató de cabeza un córner de Riyad Mahrez, antes ‌de que Gouiri empujara un balón suelto para marcar el ‌gol ⁠de la victoria a ocho minutos del ​final.

Con información de Reuters