Argelia remonta y se impone por 2-1 a Jordania en el Mundial

Por Martin Petty
SANTA CLARA, Estados Unidos, 23 jun (Reuters) - Argelia remontó un gol en contra y venció a Jordania por 2-1 el lunes, lo que mantiene vivas sus esperanzas de pasar a la fase eliminatoria del Mundial y condena a su rival a una eliminación prematura en el Grupo J.
Tras una larga y frustrante lucha por romper la férrea defensa jordana, Argelia le dio la vuelta al partido con dos goles en un lapso de 13 minutos de la segunda parte, obra de Nadhir Benbouali y Amine Gouiri.
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Jordania aguantó las oleadas de presión argelinas y se adelantó en el minuto 36, después de que un error defensivo desencadenara un contraataque rápido que culminó Nizar al-Rashdan con un disparo raso al segundo palo.
Argelia logró romper el empate en el minuto 69, cuando el suplente Benbouali remató de cabeza un córner de Riyad Mahrez, antes de que Gouiri empujara un balón suelto para marcar el gol de la victoria a ocho minutos del final.
Con información de Reuters