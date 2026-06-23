La Pequeña Habana de Miami se convierte en Pequeña Escocia por una noche

Copa Mundial de la FIFA 2026 - El ejército escocés con la camiseta del tartán marcha hacia LoanDepot Park.

En ​una cosa coincidían prácticamente todos los presentes en el LoanDepot Park: el béisbol de los lunes por la noche de los Miami Marlins nunca se había visto así antes.

Sonaron ‌las gaitas, se entonaron innumerables canciones ‌y se consumieron miles de cervezas mientras la "Tartan Army" escocesa, que se encontraba en la ciudad para asistir al tercer partido de su selección en el Mundial, disfrutaba de otro partido de béisbol.

La primera "invasión amistosa" desde Escocia tuvo lugar la semana pasada en el estadio más antiguo de la Major League Baseball, el Fenway Park, y ahora le tocaba el turno al tercero más joven.

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Al igual que en Boston, miles de aficionados escoceses, bien animados por la cerveza, comenzaron su ofensiva ​marchando hacia el estadio bajo ⁠el calor de la tarde, acompañados de gaitas y tambores.

"El calor es increíble, pero, una ‌vez más, los lugareños nos han dado una bienvenida estupenda. La Pequeña Habana ⁠se ha convertido en la Pequeña Escocia", dijo Alan ⁠Hinnrichs, aficionado escocés.

"Boston nos tendió la alfombra roja de verdad. Miami lo está intentando, así que ya veremos dentro de unos días si está a la altura de sus inicios. Sí, pero lo ⁠están consiguiendo. Lo están consiguiendo, lo están haciendo muy bien".

Al menos esta vez el ​equipo visitante estaba preparado: los mismos Texas Rangers que se habían ‌enfrentado a los Red Sox en Boston se ‌medían ahora a los Marlins.

"SIN ESCOCIA, NO HAY FIESTA"

Los locales intentaron imponer algunas de sus ⁠costumbres en la ocasión con una ronda de "¡USA! ¡USA!" tras el himno nacional, pero esta fue rápidamente ahogada por el himno no oficial del fútbol escocés: "Sin Escocia, no hay fiesta".

Los Marlins tenían claramente la intención de dar la bienvenida a los escoceses tal y como habían hecho los Red Sox: ​el presentador en ‌el campo lucía un "kilt" —la tradicional falda escocesa— y el jugador escocés Billy Gilmour, que se había quedado fuera del Mundial por lesión, fue el encargado de realizar el primer lanzamiento ceremonial.

Muchos de los aficionados escoceses parecían no tener ni idea de lo que estaba pasando en el campo, pero sabían quiénes eran sus anfitriones y se ⁠convirtieron en seguidores de los Marlins por un día.

Cuando Joc Pederson, de los Rangers, fue eliminado con un roletazo en su primer turno al bate, saltaron de sus asientos y rugieron como si Escocia hubiera marcado un gol contra Brasil en el partido del Mundial del miércoles.

Los aficionados de los Marlins han pasado por unos cuantos años de vacas flacas y la mayoría acogió con agrado a sus refuerzos temporales, además de maravillarse de lo lleno que estaba el estadio para ser un lunes por la ‌noche.

"Es fantástico, estos chicos deberían venir todas las semanas", dijo Lauren, residente de Miami.

"En términos futbolísticos, esto no es la Premier League. Si los Marlins pudieran descender, lo harían, todos los años".

Algunos, como Jay, un neoyorquino afincado en Florida, habían decidido acudir al partido solo para ver a los aficionados visitantes.

"He venido por los escoceses", dijo. "Vivo a 40 minutos de aquí y hacía cinco años que no pisaba ‌este estadio".

Para algunos de los escoceses, un largo día bebiendo bajo el calor de Miami y un deporte al que no estaban acostumbrados empezaron a pasarles factura.

"Ha estado genial, pero no sé qué pensar de ‌esto", dijo Janey, de West ⁠Lothian, reprimiendo un bostezo.

"Nunca antes me habían interesado los deportes estadounidenses y ahora sé por qué. No es fútbol".

Sin embargo, parece que los escoceses no están ​dando mucha suerte a sus equipos adoptivos, ya que los Rangers, que la semana pasada vencieron a los Red Sox, se llevaron la victoria por 4-3.

Con información de Reuters