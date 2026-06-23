Haaland anima a Noruega a disfrutar de la aventura del Mundial tras marcar otro doblete

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo I - Noruega contra Senegal

Erling Haaland ​no quiere soñar todavía con que Noruega vaya a conquistar el Mundial. Tras marcar dos goles por segundo partido consecutivo ‌en la victoria por 3-2 ‌sobre Senegal, que les permitió pasar de ronda el lunes, el mensaje del delantero fue sencillo: hay que disfrutarlo mientras dure.

Con este doblete, Haaland suma ya cuatro goles en el torneo, empatado con el delantero francés Kylian Mbappé y a uno de Lionel Messi, mientras que Noruega se coloca junto a Francia con seis puntos ​a la cabeza ⁠del Grupo I antes del partido del viernes que decidirá el ‌primer puesto.

Al ser preguntado sobre el partido contra Francia, ⁠Haaland respondió con franqueza. "No me importa, ⁠ya estamos clasificados", dijo a los periodistas. "Probablemente nos ganarán y seguirán adelante hasta ganar todo el torneo".

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Noruega ha alcanzado la fase eliminatoria en ⁠su primera participación en un Mundial desde 1998 y Haaland, ​que suma ya 59 goles en 52 partidos ‌internacionales, señaló que ese logro no ‌debe quedar eclipsado por las especulaciones sobre lo que pueda ⁠venir después.

Cuando se le preguntó si este podría convertirse en su Mundial, el delantero del Manchester City respondió: "Depende de lo que quieras decir con eso. Clasificarnos por primera vez en 28 años ​y superar la ‌fase de grupos, sí, diría que sí".

"¿Ganar el Mundial? Rotundamente no. Creo que debemos ser un poco realistas y alegrarnos, todos y cada uno de los noruegos del planeta hoy".

La alegría por la trayectoria de Noruega ya se ⁠podía apreciar antes del saque inicial, cuando los aficionados se reunieron en Times Square y cautivaron a los estadounidenses con su celebración del remo, que los jugadores imitaron sobre el terreno de juego tras la victoria.

"Fue una locura", dijo Haaland, de 25 años. "Martin (Odegaard) y yo hablamos un poco sobre ello antes del partido, sobre si deberíamos unirnos a la ‌celebración si todo salía como salió, y así fue, así que diría que ha sido un momento muy especial para toda Noruega".

"Creo que está a la altura de las noches más importantes que he vivido en toda mi vida. Tengo una sensación parecida a la que tuve ‌tras la final de la Liga de Campeones (de 2023). Es algo increíblemente grande. Estoy increíblemente orgulloso".

"Quiero lograr cosas con Noruega. Quiero clasificarnos para el Mundial, ‌la Eurocopa y ⁠todo lo que haya. Una vez más, se trata de demostrar que es posible, independientemente de dónde ​vengas. El Mundial es, sin duda, el escenario más importante. Es enorme. Absolutamente fantástico".

(Texto de Fernando Kallas; información adicional de Tommy Lund y Nicholas Brown; edición de Ken Ferris; editado en español por Tomás Cobos)