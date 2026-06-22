Keir Starmer renunció como primer ministro británico

El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció este lunes su renuncia el liderazgo del gobernante Partido Laborista. Detalló que seguirá como jefe de Gobierno interino hasta que la fuerza política defina a un nuevo conductor en las próximas semanas. El presidente estadounidense, Donald Trump, había anunciado públicamente que Starmer se encaminaba a dejar el cargo.

Starmer, quien estuvo como primer ministro desde 2024, señaló que seguirá ocupando el cargo hasta que se elija a su sucesor, mientras que se supo que su salida se desencadenó por la victoria de Andy Burnham en una elección especial la semana pasada.

“Un nuevo líder del Partido Laborista, y por ende del Reino Unido, asumirá el cargo en septiembre”, enfatizó. “Haré todo lo posible para garantizar una transición de poder ordenada. También brindaré a mi sucesor mi apoyo total e incondicional”, expresó.

Keir Starmer renunció como primer ministro británico

Además, Starmer agradeció a sus amigos y compañeros por su compromiso, servicio y apoyo, a la vez que se mostró emocionado al indicar que ahora se centrará en ser “el mejor marido que pueda” para su esposa, a quien llamó “un pilar” a su lado y anheló: “Ser el mejor padre que pueda para mis hermosos hijos, que son mi orgullo y mi alegría”.

El anuncio de Starmer sucedió un día antes de que Reino Unido cumpla el décimo aniversario de su votación para abandonar la Unión Europea, una decisión que aún sacude la economía y la política del país.

Por su lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había señalado el domingo a través de su plataforma en redes sociales: “Keir Starmer renunciará como primer ministro del Reino Unido. Fracasó estrepitosamente en dos temas muy importantes: INMIGRACIÓN Y ENERGÍA (¡ABRAN EL PETRÓLEO DEL MAR DEL NORTE!). ¡Le deseo lo mejor! Presidente DJT”.

Donald Trump contra Keir Starmer

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, presentará su renuncia en medio de la creciente crisis política que atraviesa el gobierno laborista y del fuerte desgaste que enfrenta dentro de su propio partido.

A través de un mensaje publicado en Truth Social, Trump anunció que Starmer abandonará el cargo y adjudicó esa decisión a lo que calificó como un fracaso de su gestión en dos áreas clave. "Dimitirá como primer ministro del Reino Unido. Fracasó estrepitosamente en dos asuntos cruciales: inmigración y energía", escribió el mandatario estadounidense, que tambien volvió a criticar el rechazo del Gobierno británico a impulsar una mayor explotación de los yacimientos petroleros del mar del Norte. Pese al tono de las críticas, Trump cerró su mensaje deseándole "buena suerte" al líder laborista.