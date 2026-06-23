Rubio intenta vender el acuerdo con Irán a unos escépticos aliados del golfo Pérsico

FOTO DE ARCHIVO: El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, asiste a una reunión bilateral entre el presidente de EEUU, Donald Trump, y el emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, al margen de la cumbre del G7, en Évian-les-Bains

​El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se enfrenta esta semana a una delicada misión: presentar el acuerdo de paz de Washington con Irán a los líderes árabes del golfo Pérsico, quienes temen que las concesiones excesivas fortalezcan a Teherán y modifiquen el equilibrio de ‌seguridad y los flujos petroleros de la región.

Rubio se reunirá ‌con ellos en Emiratos Árabes Unidos el martes, antes de viajar a Kuwait y Baréin, donde se reunirá con funcionarios del Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico, una agrupación de monarquías que también incluye a Arabia Saudita, Qatar y Omán.

Lo que está en juego son elementos de un borrador de acuerdo que no incluyen límites a los misiles balísticos de Irán, un fondo de reconstrucción propuesto de 300.000 millones de dólares y disposiciones que podrían ampliar la influencia regional de Teherán y su control sobre las rutas marítimas cruciales para el transporte de petróleo.

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Los seis países del Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico (CCG) son aliados estratégicos de Estados Unidos que ofrecieron cierto grado de apoyo logístico a Washington durante la guerra iniciada hace cuatro meses por ​EEUU e Israel contra Irán, y todas ellas se ⁠vieron afectadas por los ataques aéreos iraníes como consecuencia de ello.

Algunos de estos países se sienten decepcionados —y sorprendidos— en privado por un acuerdo ‌provisional que podría abrir la puerta a la normalización de las relaciones entre Estados Unidos e Irán, un país predominantemente ⁠chiíta que la mayoría de los estados sunitas del CCG considera su principal adversario.

Las opiniones ⁠de estos países son importantes para los dirigentes de Estados Unidos.

Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar, Kuwait y Bahréin albergan bases militares estadounidenses que, a su vez, constituyen la columna vertebral de la arquitectura de seguridad de Estados Unidos en Oriente Medio. Si alguno de estos países reconsiderara su relación ⁠de seguridad con Estados Unidos, incluso de forma sutil, podría tener un impacto significativo en la estrategia militar estadounidense en la región.

Para ​Rubio, personalmente, el viaje requiere un acto de equilibrio.

Si bien el máximo diplomático estadounidense necesita apaciguar a los ‌aliados regionales, debe hacerlo sin dar la impresión de criticar el memorando ‌de entendimiento entre Estados Unidos e Irán. El presidente Donald Trump, quien firmó el acuerdo la semana pasada, lo respalda firmemente a ⁠pesar de las críticas de algunos de sus compañeros republicanos en el Congreso, quienes han acusado al Gobierno de ceder ante Teherán.

Andrew Peek, ex subsecretario adjunto de Estado para Irak e Irán, que formó parte del Consejo de Seguridad Nacional de Trump durante sus dos mandatos, argumentó que Rubio podría tranquilizar a cualquier aliado nervioso señalando que Trump tiene un historial de mano dura con la República Islámica.

"Creo que basta con recordarles que el presidente ha llevado ​a cabo políticas extremadamente ‌belicistas hacia Irán, y que si este memorando de entendimiento fracasa, no tendrá ningún reparo en volver a atacarlos", dijo Peek, quien ahora trabaja en el centro de estudios Atlantic Council.

PAZ, ¿PERO A QUÉ PRECIO?

Los líderes de todos los países del CCG que recibieron a Rubio o estuvieron presentes en las conversaciones de esta semana, al menos públicamente, abogaron por una solución diplomática antes de que estallara la guerra en febrero. La mayoría también presionó para que se produjera una salida diplomática durante el conflicto, aun cuando en la ⁠práctica facilitaron el esfuerzo bélico estadounidense.

Sin embargo, según analistas y diplomáticos, los términos específicos del memorando de entendimiento sorprendieron en privado a los funcionarios regionales.

Una de las preocupaciones se relaciona con los misiles balísticos. Durante toda la guerra, el Gobierno de Trump afirmó que destruir la capacidad de misiles balísticos de Irán era un objetivo fundamental. Este objetivo coincidía con los intereses de los Estados sunitas del golfo Pérsico, ya que, a diferencia de Estados Unidos, todos se encuentran dentro del alcance de los misiles iraníes y han sido blanco de estos.

El memorando de entendimiento, sin embargo, no menciona en absoluto los misiles iraníes, y el propio Trump ha dicho en los últimos días que negarle a Teherán tales armas sería "injusto".

El memorando también prevé un fondo de reconstrucción de 300.000 millones de dólares para Teherán, lo ‌que, según temen los vecinos de la región, podría permitir a la República Islámica aumentar su capacidad militar, al tiempo que incrementa el apoyo a grupos regionales afines que podrían desestabilizar a los Gobiernos de toda la región.

Según analistas, la dirigencia de Baréin, mayoritariamente sunita, está particularmente preocupada de que un Irán con amplios recursos pueda fomentar un levantamiento entre la población mayoritariamente chiíta de la isla. Durante la Primavera Árabe, este país de aproximadamente 1,65 millones de habitantes fue escenario de multitudinarias y recurrentes protestas callejeras.

Irán ha negado cualquier intento encubierto de avivar los disturbios, pero en el pasado ha expresado públicamente su apoyo a los ‌activistas chiítas de Baréin.

El acuerdo, tal como está redactado, también parece reconocer que Irán podría desempeñar un papel clave en el control del estrecho de Ormuz en el futuro, una preocupación importante para Kuwait, Qatar y Arabia Saudita, que dependen del estrecho para exportar petróleo y gas.

En términos más generales, funcionarios estadounidenses han comenzado a ‌hablar de un reinicio más amplio para ⁠Irán, una posible transformación que genera recelo en la mayoría de los estados del CCG. El sábado, el vicepresidente de EEUU, JD Vance, afirmó que Washington estaba dispuesto a "transformar radicalmente" su relación con Teherán.

"El acuerdo rehabilita al régimen de Teherán ​como potencia regional", escribió la semana pasada el veterano columnista saudita Abdulrahman al-Rashed en el diario saudita en inglés Arab News.

"Es probable que la mayor parte de los fondos que Teherán obtenga en las próximas semanas se destinen principalmente a fortalecer su posición militar, y no a mejorar las condiciones de vida ni a impulsar la economía iraní."

Con información de Reuters