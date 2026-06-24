Molinos Río de la Plata se expande en el negocio del vino y compra la bodega Etchart

La alimenticia Molinos Río de la Plata alcanzó un acuerdo para adquirir la tradicional bodega Bodega Etchart, en una operación que refuerza su presencia en la industria vitivinícola y amplía su portafolio de bebidas alcohólicas.

La compañía controlada por la familia Pérez Companc continúa así con su estrategia de crecimiento en segmentos considerados estratégicos para el negocio de alimentos y bebidas, apostando en esta oportunidad por una de las marcas más reconocidas de los Valles Calchaquíes. Según trascendió, la operación forma parte de un plan de expansión que busca fortalecer la posición de Molinos en el mercado de vinos de alta gama y productos con fuerte identidad regional.

Etchart es una de las bodegas emblemáticas de la provincia de Salta y cuenta con una larga trayectoria en la elaboración de vinos de altura, una característica que le permitió posicionarse tanto en el mercado local como en distintos destinos internacionales.

Una apuesta para consolidar el negocio vitivinícola

La adquisición se suma a otras inversiones realizadas por Molinos en el sector del vino durante los últimos años. La empresa ya posee participación en reconocidas bodegas y viene desarrollando una estrategia orientada a diversificar su oferta dentro de una categoría que considera clave para el crecimiento futuro.

Desde la compañía destacan que el objetivo es seguir ampliando su presencia en segmentos de mayor valor agregado, incorporando marcas con fuerte reconocimiento entre los consumidores y potencial de expansión en los mercados externos.

Un mercado que busca recuperarse

La operación se concreta en un contexto crítico para la industria vitivinícola argentina, que enfrenta una caída del consumo interno y mayores dificultades para exportar debido a la pérdida de competitividad cambiaria. A pesar de ese escenario, las grandes compañías del sector continúan apostando por adquisiciones y procesos de integración para ganar escala, mejorar su posicionamiento comercial y ampliar su capacidad productiva.

Con la incorporación de Etchart, Molinos suma una etiqueta histórica a su negocio de vinos y refuerza su presencia en una actividad donde ya venía incrementando inversiones durante la última década.