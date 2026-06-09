El vino mendocino clave para celebrar el Mundial 2026: los mejores vinos de autor para cada momento

Comienza el Mundial 2026, regresan las reuniones para ver el partido y la Bodega Domiciano definió una selección especial de sus vinos mendocinos para vivir cada etapa de la Copa del Mundo acompañados del mejor sabor. Ya sea en momentos de pura tensión o en situaciones más disfrutables, hay diferentes opciones de autor.
Los vinos claves de Domiciano para vivir el Mundial 2026
Domiciano lleva más de 20 años cultivando vides en uno de los distritos vitivinícolas más históricos de Mendoza, con suelos únicos de cantos rodados aluvionales y un clima que lleva a obtener vinos de carácter inconfundible. Para vivir el Mundial eligieron etiquetas medocinas con mucha identidad, carácter y alma argentina.
La bodega familiar elabora vinos de autor desde dos instalaciones: la bodega de Barrancas, donde se realiza la vinificación, y la sede de Coquimbito, espacio de degustación y recepción de visitantes. “Nosotros también jugamos de local cuando el mundo nos mira”, señalaron desde la empresa.
MÁS INFO
La selección clave para el Mundial 2026: qué vino elegir para cada momento del partido
- Estelar Blanco Dulce para el calentamiento previo: se trata de un vino fresco, festivo y accesible, ya que ronda los $10.000. El ideal para reunir a familia y amigos antes del pitazo inicial. Liviano y alegre, como el optimismo del primer tiempo.
- Cosecha Nocturna Malbec para celebrar los goles y pasar los momentos de tensión: se trata del clásico argentino por excelencia, ya que es robusto, frutal y con el carácter. Ideal para brindar con fuerza cuando la red se mueve. Su valor es un poco más elevado, se puede conseguir por $20.000.
- Domiciano Extra Brut para festejar la victoria: es un espumoso de carácter elegante y seco que se convierte en el cierre perfecto para celebrar cada triunfo albiceleste con la efervescencia que el momento merece. Su precio sugerido es de $19.500.