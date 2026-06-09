El vino mendocino clave para celebrar el Mundial 2026: los mejores vinos de autor para cada momento

Comienza el Mundial 2026, regresan las reuniones para ver el partido y la Bodega Domiciano definió una selección especial de sus vinos mendocinos para vivir cada etapa de la Copa del Mundo acompañados del mejor sabor. Ya sea en momentos de pura tensión o en situaciones más disfrutables, hay diferentes opciones de autor.

Los vinos claves de Domiciano para vivir el Mundial 2026

Domiciano lleva más de 20 años cultivando vides en uno de los distritos vitivinícolas más históricos de Mendoza, con suelos únicos de cantos rodados aluvionales y un clima que lleva a obtener vinos de carácter inconfundible. Para vivir el Mundial eligieron etiquetas medocinas con mucha identidad, carácter y alma argentina.

La Bodega Domiciano lleva más de 20 años en el mercado

La bodega familiar elabora vinos de autor desde dos instalaciones: la bodega de Barrancas, donde se realiza la vinificación, y la sede de Coquimbito, espacio de degustación y recepción de visitantes. “Nosotros también jugamos de local cuando el mundo nos mira”, señalaron desde la empresa.

La selección clave para el Mundial 2026: qué vino elegir para cada momento del partido