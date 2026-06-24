FOTO DE ARCHIVO. Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo B - Canadá contra Catar

Por Dan ​Catchpole

SEATTLE, 23 jun (Reuters) - Qatar aspira a hacer historia en ‌el Grupo B ‌del Mundial el miércoles contra Bosnia y Herzegovina con la primera victoria en una Copa del Mundo, dijo el entrenador Julen Lopetegui, en un ​partido en ⁠el que no tiene ‌margen de error.

Ambos equipos ⁠suman un punto ⁠y necesitan una victoria para seguir en el torneo, y Qatar "luchará ⁠con uñas y dientes" en ​Seattle para lograrlo, ‌señaló el español.

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Qatar viene ‌de una derrota 6-0 ⁠ante Canadá. El defensa Homam Ahmed y el centrocampista Assim Madibo recibieron tarjetas rojas ​en ‌el partido, por lo que estarán ausentes ante Bosnia.

"¿Presión? Ninguna", dijo el entrenador. "Tenemos ambición e ilusión".

Esta es ⁠la primera vez que Qatar se clasifica para la Copa del Mundo. El país fue sede de la edición de 2022, lo que le valió al equipo ‌una plaza automática en el torneo.

Lopetegui describió a Bosnia como una selección fuerte "física y técnicamente", con varios delanteros y extremos peligrosos, ‌y recordó que eliminó a Gales e Italia para llegar al ‌Mundial.

"Tienen muchas ⁠soluciones", dijo. "Tenemos que aprovechar nuestras fortalezas y ​ser el mejor equipo posible".

Con información de Reuters