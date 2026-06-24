Colombia vs. RD Congo: quién gana, predicciones y pronóstico del partido de la fecha 2 del Mundial 2026, según la IA

La Selección de Colombia y el combinado de República Democrática del Congo se enfrentarán este martes 23 de junio a las 23 hs (horario argentino) en el Estadio Guadalajara de México. Se trata de un encuentro clave para la segunda fecha del Grupo K de la Copa del Mundo 2026.

El conjunto sudamericano llega con el impulso de haber obtenido la victoria 3 a 1 en su debut ante Uzbekistán, mientras que el elenco africano viene de protagonizar una de las grandes sorpresas del certamen tras arrebatarle un meritorio empate 1 a 1 a Portugal. Para los dirigidos por Néstor Lorenzo, un triunfo significaría sellar de manera matemática su clasificación a los dieciseisavos de final.

Colombia vs. RD Congo: quién gana el partido, según la IA

Tras analizar el desempeño de los futbolistas y los antecedentes de ambos planteles, la inteligencia artificial definió que el gran candidato a quedarse con la victoria es la Selección de Colombia. Los algoritmos predictivos le otorgan al combinado cafetero una probabilidad de triunfo cercana al 62%, frente a un 22% de probabilidades de que el encuentro finalice en empate y un 16% de posibilidades para la República Democrática del Congo.

La Selección de Colombia será la ganadora del encuentro, según la IA

A pesar de que "Los Leopardos" demostraron ser un rival sumamente físico y combativo en su debut, el balance de jerarquía individual y el funcionamiento colectivo inclinan la balanza de manera contundente en favor del equipo sudamericano. Bajo la conducción técnica del argentino Lorenzo, Colombia arrastra un proceso consolidado con un invicto prolongado y un fuerte rendimiento previo de las Eliminatorias Sudamericanas. El debut frente a Uzbekistán expuso la capacidad de reacción y el volumen de juego del equipo, algo difícil de neutralizar.

Por su parte, la RD del Congo exhibió un bloque defensivo ordenado en la primera jornada, pero históricamente carece de la regularidad necesaria ante potencias de primer nivel. La presencia de Luis Díaz, delantero de élite en el Liverpool de Inglaterra, representa la principal carta de desequilibrio y ruptura por las bandas para el conjunto colombiano.

A esto se le suma la vigencia y la conducción de James Rodríguez en la mitad de la cancha. Si bien el cuadro africano cuenta con futbolistas de roce europeo de la talla de Yoane Wissa, Cédric Bakambu y el defensor Chancel Mbemba, la profundidad del plantel colombiano ofrece mayores variantes tanto en la generación de juego como en el recambio desde el banco de suplentes.

Las proyecciones indican que Colombia asumirá el protagonismo y la posesión de la pelota desde el inicio del partido. La firmeza en el mediocampo y la velocidad en las transiciones serán las herramientas clave para resquebrajar la estructura defensiva de la RD del Congo, que probablemente apele a replegarse en su propio campo y buscará explotar el contragolpe mediante la potencia física de sus atacantes.