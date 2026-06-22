Colombia se muestra cautelosa ante amenaza de República Democrática del Congo, DT Lorenzo pide calma

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo K - Uzbekistán contra Colombia

​El seleccionador colombiano, Néstor Lorenzo, dijo que su equipo debe neutralizar la amenaza del contraataque de la República Democrática del Congo, manteniendo ‌al mismo tiempo su identidad, ‌cuando ambos equipos se enfrenten el martes en Guadalajara por el Grupo K del Mundial.

Colombia debutó con una victoria 3-1 sobre Uzbekistán y puede asegurar su pase a dieciseisavos de final con un triunfo, pero Lorenzo advirtió que la República Democrática del Congo, que empató 1-1 con Portugal en su primer partido, plantearía un desafío táctico diferente.

La formación 5-3-2 del Congo, con ​dos delanteros, hace que ⁠las transiciones y los contraataques sean el principal peligro a controlar, dijo ‌Lorenzo.

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* "Nosotros hemos jugado contra equipos que tienen dos delanteros, como ⁠Congo, y hemos jugado con línea de ⁠cuatro, con un líbero adelantado, con línea de tres. Hemos jugado en Ecuador con línea de tres, por ejemplo, en eliminatoria".

* "Tenemos volantes que pueden salir a ⁠presionar más alto o pueden sostener un poco la estructura defensiva ​desde atrás. Carrileros, gente por las bandas que ‌puede jugar de lateral o de carrilero ‌ya de mitad de cancha para adelante".

* "En ese sentido nos vamos ⁠acomodando a veces con la misma gente, incluso con los cambios que se dan en los mismos partidos".

* "Nosotros tenemos una identidad de juego que tenemos que respetar. Hasta ahora, gracias a Dios, no nos han lastimado mucho ​con pelotas aéreas".

* "Incluso ‌la gente que no es tan alta marca muy bien, se compromete en la pelota aérea defensiva y no hemos tenido problemas. No es que vamos a poner gente alta para marcar pelota parada. No es nuestro estilo".

Luis Díaz marcó un gol y ⁠dio una asistencia contra Uzbekistán. Lorenzo elogió la versatilidad del delantero del Bayern Munich, diciendo que se desplaza hacia el centro con un efecto decisivo a pesar de comenzar en la banda.

* "Lo importante no es cuántas veces, sino cómo terminan las jugadas".

* "Creo que no importa dónde inicie o dónde se lo vea en algún momento. Él se siente cómodo sobre la raya para recibir de pronto, pero después ‌está terminando muchísimas jugadas por dentro. Eso nos da una versatilidad al equipo, una manera de llegar también por distintos sectores que es importante. Lucho está siendo un delantero completo".

Lorenzo instó a sus jugadores a canalizar la energía del público sin perder la compostura, después de que varios se emocionaran visiblemente contra Uzbekistán ‌en el Estadio Azteca.

* "Cuando hablé de la pasión, hablé de la pasión de los hinchas, de la gente, del público. Pero también el debut de muchos muchachos frente ‌a Uzbekistán tuvo ⁠una parte emocional importante".

* "Se veía que en los himnos lloraban, se emocionaron. La verdad es difícil de gestionar porque son ​sentimientos absolutamente genuinos e importantes, y yo diría que hasta necesarios en una persona. Yo les dije: 'ya rompimos el hielo, ya lloramos lo que teníamos que llorar; ahora empieza el Mundial'.

Con información de Reuters