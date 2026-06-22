DT Potter respalda a defensor Hien tras el colapso en la zaga de Suecia

FOTO DE ARCHIVO. Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo F - Países Bajos vs Suecia

​El seleccionador de Suecia, Graham Potter, hizo el lunes una apasionada declaración de apoyo al capitán y defensor central ‌Isak Hien, quien fue ‌objeto de duras críticas tras la derrota por 5-1 sufrida el sábado ante Países Bajos en el Grupo F del Mundial.

Los tres primeros goles que encajaron los suecos ante los neerlandeses llegaron tras centros al área, lo que provocó críticas a la defensa de Hien.

"Me encanta Isak Hien. No me importa lo ​que digan los demás, ⁠mientras yo esté aquí, él jugará", dijo Potter en ‌una rueda de prensa celebrada en la sede de ⁠entrenamiento del equipo.

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"En mi opinión, todo ⁠esto no es más que un juego de culpar a otros. Así es el mundo en el que vivimos, en el que ⁠alguien siempre quiere echar la culpa a alguien. Si ​todo el mundo quiere culpar a alguien, ‌ese debería ser yo, no él. ‌Él está haciendo absolutamente todo lo que puede para ⁠representar a su país de la mejor manera posible, y recibe críticas despiadadas solo porque alguien marca un gol".

Los suecos tuvieron un comienzo fulgurante en su camino en el Mundial con ​una victoria ‌por 5-1 sobre Túnez, pero acabaron perdiendo ante los neerlandeses por el mismo marcador en un partido en el que nada parecía salir bien para Hien, de 27 años.

"Nadie ve los otros errores que le preceden -mis errores, ⁠los de los demás jugadores- y criticar a Hien simplemente sienta bien porque se sufre tras la derrota, y entiendo que de eso se tratan las redes sociales. Cuando se pierde un partido de fútbol, todo el mundo sufre, todo el mundo está dolido. Ustedes están dolidos, las redes sociales de todo el mundo están dolidas, ‌nuestra afición está dolida", dijo Potter.

"Y luego le echan la culpa a él, y eso les hace sentirse un poco mejor, pero la realidad es que es más complicado que eso. Y, como he dicho, quiero mucho a Isak Hien, me encanta lo ‌que ha significado para el equipo junto a mí. Ganamos y perdemos juntos, como equipo".

Antes de su último partido de la fase de grupos ‌frente a Japón, ⁠Suecia ocupa el tercer puesto del Grupo F con tres puntos, a uno del líder, Países ​Bajos, y del segundo clasificado, Japón. Túnez es colista del grupo sin ningún punto y ya está eliminada del torneo.

Con información de Reuters