Bielsa, muy exigido después que Uruguay suma solamente dos puntos de seis posibles en el Mundial

El uruguayo Federico Valverde se muestra abatido tras el segundo gol de Cabo Verde, obra de Helio Varela

El entrenador de Uruguay, Marcelo Bielsa, asumió el domingo la responsabilidad de que su equipo solamente sumara ‌dos puntos de seis ‌posibles, y ante los rivales más accesibles de su zona en el Mundial, pese a reconocer que la "celeste" debería haber ganado ambos encuentros.

Uruguay, campeona del mundo en 1930 y 1950, debutó con un 1-1 contra Arabia Saudita en Miami y volvió al mismo estadio el domingo para empatar a 2-2 ​con Cabo Verde, ⁠que debuta en el Mundial.

"Hemos empatado dos partidos que ‌eran ganables, creo que no hay duda de ⁠que merecimos ganar el partido contra ⁠Arabia Saudita y el de hoy. Aún con los goles que recibimos deberíamos haberlo ganado", dijo Bielsa en rueda de prensa.

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"Soy ⁠el responsable de que Uruguay no haya conseguido ​más puntos que dos puntos sobre seis ‌posibles", destacó el entrenador argentino, de ‌70 años.

Uruguay encajó el primer gol con un tiro ⁠libre lejano que se coló entre los dos hombres de la barrera, mientras que el segundo se debió a un enorme error defensivo de su equipo.

"Los errores de organización, ​sobre todo, ‌que comete un equipo, siempre son responsabilidad del conductor", señaló. "Las dos situaciones no merecen recetas mágicas, son situaciones que en el fútbol suceden, pero no con frecuencia, y evidentemente pagamos un precio muy caro".

"Cuesta ⁠muchísimo hacer un gol, y recibir dos goles como los que recibimos ayuda a que un equipo que tiene menos recursos que Uruguay diga presente en el partido", agregó sobre el desarrollo del partido.

Uruguay comparte el segundo puesto con Cabo Verde en el Grupo H, a dos puntos de su próximo rival, España, ‌que el domingo goleó 4-0 al elenco saudí.

"Me parece que no hay dudas de que Uruguay es un mejor equipo que Cabo Verde, pero eso hay que demostrarlo. En el comienzo del segundo tiempo, yo creo que ahí nos faltó ese instinto, ‌no solamente de tener la pelota, sino de dañar al equipo rival".

Bielsa afirmó que su equipo tiene la obligación de dar ‌la cara y ⁠vencer a los campeones de Europa el viernes en Guadalajara para clasificarse para los dieciseisavos de ​final.

"Tenemos la alternativa de mejorar la imagen ante un rival que es un gran rival, no creo que no podamos enfrentar ese partido con aspiraciones", destacó.

(Editado en español por Javier Leira)