Es un castillo construido en 1870 en pleno Córdoba y está abandonado: los secretos del Camino Real

Se cree que en América Latina no abundan las estructuras antiquísimas típicas de Europa. Sin embargo, en Córdoba es posible visitar un castillo construido en 1870. Se trata de "El Carrizal" de San Francisco del Chañar, una localidad ubicada al norte de la capital de la provincia. Tal como las postas de "Las Piedritas" y de "San Pedro Norte", este sitio forma parte del emblemático Camino Real, por el cual las tropas militares y comerciantes se dirigían en pleno siglo XIX desde el Virreinato del Río de la Plata hacia el Alto Perú.

San Francisco del Chañar pertenece al departamento de Sobremonte, cuyo nombre alude al virrey Rafael de Sobremonte que se encontraba en el poder durante las Invasiones Inglesas de 1806. La localidad fue fundada el 14 de agosto de 1778 y hoy es habitada por al menos 3.700 personas. Como es el caso de la posta Las Piedritas, este pueblo colonial se remonta a una estancia familiar del siglo XVII edificada por Francisco Antonio Lezcano y María Josefa Bustamante.

Qué visitar en San Francisco del Chañar

El principal atractivo es el castillo "El Carrizal", una edificación de estilo tradicional italiano que fue enviada hacer por Tristán Vivas . Hoy se encuentra abandonado, pero ha servido de escenario para múltiples fotógrafos o simplemente curiosos que acuden al lugar.

Otro punto de visita obligatoria en San Francisco del Chañar es la "Catedral del Norte", una capilla construida en el 1900 con una altura de 23 metros y que cuenta con 23 campanarios. Los fundadores del pueblo Lezcano y Bustamente la mandaron a hacer para rendirle homenaje a San Francisco Solano, actualmente patrono del pueblo.

Como en la localidad de San Pedro Norte, que se encuentra muy cerca de San Francisco, también hay un balneario municipal para disfrutar del sol y del agua en un típico día de campo.

Dónde está San Francisco del Chañar y cómo ir desde Córdoba Capital

San Franciso del Chañar está al norte de la capital cordobesa a una distancia de 207 kilómetros. Desde la ciudad, hay que tomar Ruta Nacional 9 y luego empalmar con la Ruta Provincial 22. El viaje tiene una duración de menos de 2 horas y media.

El Carrizal no es el único castillo de Córdoba: cómo es el Wilkins en Tanti

Si hay una provincia que ha sabido proteger y conservar su patrimonio esa es Córdoba. De hecho, aquí se puede realizar el reconocido paseo por las estancias jesuitas, una orden religiosa que tuvo gran impacto en nuestro país durante los siglos XVI y XVIII. Pero si hablamos de castillos "El Carrizal" no es el único que existe en la provincia. También está el Wilkins en la localidad de Tanti, en Valle de Punilla, que representa una verdadera joya de estilo medieval construido entre 1900 y 1910. Está edificado con piedra de granito gris y paredes talladas a mano.

En el interior del castillo, hay:

Cinco dormitorios

Sala de té

Amplio living con piano y chimenea

Estudio de grabación

La sala de música tiene una explicación. En 1998, el cantante puertorriqueño Germán Wilkins compró el terreno y, desde entonces, lo utiliza para crear sus propias composiciones y mantenerse al margen de la industria cada vez que tiene oportunidad. Si bien muchas personas creen que está abierto al público esto no es así. Al ser un establecimiento privado, los turistas solo pueden admirar la fascinante construcción desde afuera.