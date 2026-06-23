Corea del Norte dice que el país ejercerá su condición de potencia nuclear, según la KCNA​​

El líder norcoreano Kim Jong-un habla durante un acto para celebrar el 80 aniversario de la liberación del país del dominio colonial japonés, en Pionyang, Corea del Norte

Por Jack Kim y Kyu-seok ​Shim

SEÚL, 23 jun (Reuters) - El líder norcoreano, Kim Jong-un, dijo que ejercer la condición de potencia nuclear del país es la única forma de hacer frente a una situación ‌de seguridad mundial impredecible y complicada, ‌según informó el martes la agencia estatal de noticias KCNA.

"Incidentes y acontecimientos inimaginables y sorprendentes" están ocurriendo debido a la codicia "de gánsteres" de las fuerzas hegemónicas, lo que hace que los enfrentamientos en todo el mundo sean más violentos, dijo Kim, culpando a EEUU de agravar el derramamiento de sangre en Europa y Oriente Medio.

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Hizo estas declaraciones durante una reunión del Comité Central del Partido de los Trabajadores, en el poder, celebrada entre el sábado y ​el lunes, según informó la ⁠KCNA.

Kim acusó a Estados Unidos y a Corea del Sur de hacer más peligrosa ‌la situación de seguridad en la Península de Corea al reforzar constantemente ⁠su postura nuclear conjunta, cuyo único propósito, según él, ⁠es atacar a Corea del Norte.

"Ampliar y reforzar de forma constante las fuerzas nucleares (…) y ejercer plenamente la condición de Estado poseedor de armas nucleares es la forma más correcta y ⁠única de hacer frente, de manera activa y con confianza, a la impredecible ​situación militar y política internacional, que se complica de múltiples maneras", ‌dijo la KCNA.

La KCNA no dio más ‌detalles sobre las medidas concretas que podrían adoptarse en relación con el arsenal nuclear ⁠del país.

Kim también ordenó el refuerzo de las armas convencionales y la construcción acelerada de un crucero estratégico de misiles guiados de 10.000 toneladas, según la KCNA.

Yang Moo-jin, profesor de la Universidad de Estudios Norcoreanos de Seúl, señaló que estas declaraciones subrayan el continuo rechazo de ​Pionyang a ‌la desnuclearización y su empeño por ser reconocido como Estado nuclear.

"Corea del Norte reafirma una vez más que las conversaciones sobre desnuclearización están descartadas", señaló Yang, y añadió que solo participaría en negociaciones "como potencia nuclear en pie de igualdad", centrándose potencialmente en la reducción de armamento en lugar del desmantelamiento.

Dichas conversaciones implicarían la ⁠aceptación de una disuasión mínima y requerirían el levantamiento de las sanciones, señaló, lo que difiere fundamentalmente de las propuestas de desnuclearización por fases, como las planteadas por el presidente surcoreano Lee Jae-myung al presidente estadounidense Donald Trump en la cumbre del Grupo de los Siete.

Yang señaló que las referencias realizadas en la reunión del partido al Grupo Consultivo Nuclear entre EEUU y Corea del Sur —un organismo destinado a disuadir la amenaza nuclear de Corea del Norte— y a las ambiciones de ‌Seúl de desarrollar un submarino de propulsión nuclear estaban siendo utilizadas por Pionyang para justificar su expansión nuclear.

Corea del Norte ha desafiado una serie de sanciones impuestas tanto por las Naciones Unidas como por Estados Unidos entre 2006 y 2017, que prohibían a Pionyang desarrollar armas nucleares y misiles balísticos para lanzarlas. Su postura ha alarmado a las potencias regionales.

Se ha autoproclamado potencia nuclear y ‌ha afirmado que nada la convencería de abandonar sus armas atómicas, a pesar de los años de esfuerzos diplomáticos por parte de EEUU, China y Corea del Sur.

La reunión del partido también puso ‌de relieve un impulso ⁠para modernizar la industria del carbón y revitalizar las comunidades mineras, lo que Kim describió como una prioridad estratégica.

"El carbón sigue siendo, de hecho, el ​principal recurso energético de Corea del Norte", dijo Yang, al tiempo que señaló los planes para modernizar el sector con el objetivo de paliar la escasez crónica de energía.

Con información de Reuters