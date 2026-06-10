La espectacular casa del lago de Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni en Europa

Cómo es la lujosa casa de Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni en Europa.

A mediados de abril, Caro Calvagni regresó a Europa para instalarse nuevamente en la casa que comparte junto a su marido, Nicolás Tagliafico, defensor de la Selección Argentina. A través de sus redes sociales, la empresaria mostró el reencuentro familiar y algunos rincones de su hogar, ubicado en Lyon, que destaca un estilo que mezcla lo romano con lo moderno.

La propiedad, situada en una zona privilegiada con vista directa al lago, refleja un diseño sofisticado donde cada espacio se pensó para equilibrar la estética con el confort. “Casita del lago, mis perritos, mi amor”, escribió Caro al abrir las puertas de su residencia, donde conviven con sus dos bulldogs franceses, Galu y Pepu.

Los detalles de la casa de Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni

Uno de los puntos más destacados es el balcón, que cuenta con barandas de vidrio para disfrutar de una vista panorámica sin obstáculos hacia el lago y la ciudad. Los muebles exteriores, con líneas simples y tonos neutros, acompañan el entorno sin robar protagonismo, mientras que los detalles en madera del techo aportan una calidez especial que remite a un estilo romano reinterpretado de manera contemporánea.

En este espacio, la pareja suele compartir momentos íntimos junto a sus perros, creando una atmósfera que combina ternura con sofisticación. Los sillones amplios y cómodos invitan al descanso y a disfrutar del paisaje, mientras la luz natural resalta la paleta de colores suaves que domina la decoración interior.

En la planta baja del exterior, la casa fusiona elementos clásicos y modernos: macetas con estilo antiguo y detalles arquitectónicos inspirados en lo romano conviven con líneas minimalistas. Además, las baldosas que delimitan un patio con salida al agua forman un rincón especial para contemplar la tranquilidad del lago, en un ambiente práctico y luminoso que utiliza materiales nobles.

De este modo, Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico no solo consolidan un hogar, sino un proyecto conjunto que une diseño, bienestar y atención al detalle. Su casa del lago en Europa se presenta como una fuente de inspiración para quienes buscan combinar la elegancia romana con la funcionalidad moderna, en un espacio apto para la vida en pareja y momentos de ocio junto a sus mascotas.

La pareja se conoció a través de una amiga de la madre hace más de diez años y comenzaron a hablar a través de Facebook hasta que llegó un almuerzo que fue el puntapié inicial de la relación.