El descargo de Franco Colapinto con su ingeniero por el VSC que lo perjudicó en Bélgica: “Me estás cargando”

Colapinto terminó décimo en el GP de Bélgica.

Después de haber clasificado en el decimotercer lugar, Franco Colapinto finalmente salió del decimoprimer cajón en la grilla de partida del GP de Bélgica de la Fórmula 1, como consecuencia de las sanciones que recibieron Lando Norris e Isack Hadjar por los cambios en las unidades de potencia. Al igual que en fechas anteriores, el pilarense tuvo una notable largada que le permitió subir al octavo puesto, aunque su resultado final se vio condicionado por otro detalle.

Y es que el piloto argentino había ingresado a boxes en la vuelta 15 para calzarse los neumáticos duros, pero minutos más tarde se dio el Virtual Safety Car que, de haber llegado antes, le hubiese dado una parada gratis. De ahí que Franco se haya sorprendido cuando su ingeniero de Alpine le notificó sobre las banderas amarillas y el VSC por la presencia de elementos en la pista: “VSC, VSC. Tenemos inconvenientes en pista en la curva 15”.

“¿Por qué? No hay nada”, contestó el pilarense, a lo que Stuart Barlow respondió: “Hay elementos en la curva 15. Podría ser un VSC corto nuevamente”. A pesar de eso, Franco continuó quejándose, remarcando que no había ni un objeto extraño en la pista: “No hay ningún escombro amigo, acabo de pasar por ahí. ¿Qué carajos están haciendo?”. Ante la pregunta de su piloto, el ingeniero agregó: “No lo sé amigo. Está bien, concentrémonos. Puede ser muy rápido”.

“¿Qué carajos? ¡Me estás cargando!”, se limitó a responder el argentino, que terminó en el décimo lugar después de un brillante doble adelantamiento sobre Pierre Gasly y Liam Lawson. El principal problema del VSC no es que Colapinto no haya podido aprovecharlo, sino que terminó beneficiando a Gabriel Bortoleto, que tuvo su parada gratuita y terminó por delante del A526 en el octavo lugar.

De ahí que Barlow haya señalado la mala fortuna que tuvieron con esa breve intromisión cuando el argentino terminó la carrera. “Ok, amigo, P10. Buen trabajo. Otro muy buen comienzo en la primera vuelta, así que bien hecho, hiciste muchos lugares con eso. Mala suerte con ese VSC y con Audi consiguiendo efectivamente esa parada gratis, pero muy buen movimiento en la curva 5”, dijo el ingeniero.

El argentino suma 19 puntos en la temporada.

El punto de Colapinto que mantiene vivo a Alpine

Gracias al décimo lugar de Colapinto, Alpine logró mantenerse en el quinto lugar de la tabla de constructores, puesto que el noveno puesto de Arvid Lindblad le dio dos puntos a Racing Bulls en el GP de Bélgica. Como resultado, ahora ambas escuderías están empatadas con 61 unidades, aunque los franceses se mantienen por delante por los mejores resultados cosechados en la temporada.