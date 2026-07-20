LUNES | Qué dijo Lionel Scaloni sobre su futuro en la selección argentina

Lionel Scaloni en la conferencia de prensa después de la final del Mundial 2026.

Luego de conseguir el segundo puesto en la gran final del Mundial 2026 frente a España, la selección argentina de fútbol masculino concluyó su participación bajo la dirección técnica de Lionel Scaloni. Tras el pitazo final del partido, el entrenador santafesino se mostró conmovido en la conferencia de prensa y expresó su profunda emoción: "Agradecimiento es la única palabra que me sale".

A pesar del desgaste físico y los contratiempos sufridos por el plantel durante la competencia, Scaloni elogió el esfuerzo incondicional de sus dirigidos ante los medios. Declaró que solo tenía "palabras de agradecimiento eternas para este grupo", al analizar el desempeño en el certamen, destacando que sus futbolistas fueron verdaderos "guerreros" que dejaron absolutamente la vida por la camiseta albiceleste hasta el último minuto de juego.

El futuro de Scaloni y su contrato con la AFA

Respecto a su vínculo contractual con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Scaloni cuenta con acuerdo firmado hasta diciembre de 2026. Sin embargo, en medio del llanto y las emociones a flor de piel, el director técnico abrió un enorme signo de interrogación sobre lo que sucederá una vez cumplida dicha fecha. "Cumpliré el contrato y después veo; siento la necesidad también de pensar", admitió de forma contundente al ser consultado sobre su continuidad. Definió al banco argentino como "un lugar maravilloso y soñado", pero remarcó los desgastes acumulados tras años de competencia intensa al más alto nivel: "Para seguir se necesitan un montón de cosas, sobre todo volver a resetearse y volver a formar un grupo como este, que difícilmente se vuelva a formar", concluyó manifestando que "me duele el alma".

Lionel Scaloni, subcampeón del Mundial 2026. (Crédito de foto: Paul Ellis / AFP)

Las copas ganadas en la era Scaloni

Desde su llegada al cargo técnico a mediados de 2018, la etapa de Lionel Scaloni al frente del combinado nacional se transformó en un ciclo dorado repleto de títulos. El entrenador santafesino quebró una dura racha de veintiocho años sin conquistas oficiales al alzar la Copa América 2021 frente a la selección de Brasil en el Maracaná y la Finalissima 2022 ante Italia en el estadio de Wembley. El punto máximo de esta era histórica llegó con la inolvidable consagración en el Mundial de Qatar 2022, sumando la ansiada tercera estrella al escudo nacional, logro revalidado posteriormente con la obtención de la Copa América 2024. Este impresionante director técnico coloca su gestión en lo más alto de la historia del fútbol mundial actual.