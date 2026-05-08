Tiny House: la solución rápida y barata para el hogar.

En Argentina, las tiny houses se posicionan como una alternativa cada vez más popular para quienes buscan una vivienda práctica, rápida y a menor costo que la construcción convencional. Estas casas minimalistas, con superficies que van de los 10 a los 30 metros cuadrados, destacan por su diseño compacto y la rapidez en su armado, que puede completarse en menos de un mes.

Fernanda López, de Mini Casas Argentina, señaló que esta modalidad viene creciendo desde hace cinco años y que en agosto es cuando más se activan las obras. "Lo que las hace muy especiales es que, en primera instancia, podés trasladarlas; ya sean las rodantes o las fijas, que el día de mañana se desarman y las llevás a otro lado", explicó, resaltando la gran versatilidad de estas viviendas.

Inicialmente, las tiny houses se instalaron en destinos turísticos como Bariloche, Córdoba, Mendoza y la Costa Atlántica, pero hoy su uso se diversificó. Según López, estos espacios funcionan mayormente como oficinas, quinchos, salas acústicas o estudios, y también como viviendas permanentes. En Zona Norte, por ejemplo, creció el interés en oficinas en barrios cerrados, mientras que en Capital Federal la tendencia se enfoca en estudios montados sobre terrazas.

Cuánto cuestan las Tiny Houses

En cuanto al precio, Mini Casas Argentina cobra por metro cuadrado, con un valor a abril de 2026 de $1.300.000 para viviendas fijas y $1.700.000 para las rodantes. Considerando que generalmente las casas miden unos 15 m², el costo total ronda los $19.500.000 para las fijas y aproximadamente $25.500.000 para las rodantes. En plataformas como Mercado Libre, algunos modelos llegan a los $29.000.000, aunque el precio final depende del tamaño, diseño y uso que se le dará a la vivienda.

Comparado con la construcción tradicional, estas cifras resultan más accesibles. Según un informe de la Asociación de Pymes de la Construcción de la Provincia de Buenos Aires (APYMECO), el precio del metro cuadrado en febrero de 2026 fue de $2.028.032,29, casi el doble del costo promedio de una tiny house fija.

Una de las mayores ventajas de estas viviendas es su movilidad. "Lo que las hace especiales es su facilidad para trasladarlas. A esto, se suma que los tiempos de fabricación son rápidos", comentó López, agregando que muchas tiny houses están construidas sobre trailers para facilitar su movimiento.

El proceso de construcción se basa en un sistema en seco, que reemplaza el uso del ladrillo. Los tamaños estándar suelen ser de 15, 21 y 30 metros cuadrados, aunque se pueden personalizar. Según los fabricantes, una tiny house puede estar lista para habitar en un plazo de 10 a 15 días desde que se inicia el proyecto.

Estas casas utilizan paneles SIP, que actúan como aislantes térmicos y acústicos, protegiendo contra el frío, el calor y los ruidos externos, lo que ayuda a reducir el consumo de energía. Además, la base varía según su ubicación: las fijas se montan sobre pilotes de cemento, las rodantes sobre trailers de doble eje y las que van en terrazas sobre pilotes de madera.