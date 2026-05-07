Las garantías que Irán le exige a la FIFA para participar del Mundial 2026 en Estados Unidos

La selección asiatica reclama que los dejen entrenarr con normalidad y afrontar los partidos del certamen.

El conflicto bélico desatado en el estrecho de Ormuz generó que la participación de Irán en el próximo Mundial se ponga en duda a menos de dos meses. Por lo tanto, la federación le exige a la FIFA una serie de garantías para que la delegación pueda ingresar a Estados Unidos sin problema alguno y no sufra las consecuencias de lo que sucede a nivel político y militar.

Si se repasa la agenda de partidos, la selección de Asia tendrá que disputar tres en Estados Unidos. En la ciudad de Los Ángeles se va a cruzar con Nueva Zelanda y Bélgica, mientras que más adelante se deberá trasladar a Seattle para medirse con Egipto en el cierre del Grupo G. El hecho de que tenga base en suelo estadounidense generó una serie de dudas sobre el trato que los jugadores pueden llegar a recibir.

"Debemos recibir de la FIFA las garantías necesarias para participar en esta competición, para que no se repitan incidentes similares a experiencias pasadas. Existe la posibilidad de que la selección regrese al país”, expresó Mehdi Taj, presidente de la Federación de Fútbol de Irán, que pretende que el organismo internacional le dé garantías de que recibirán el mismo trato que los demás clasificados al certamen. Caso contrario, amenazan con irse y generar un caos en la agenda.

Detrás de estas declaraciones se encuentra un detalle que no es para nada menor, porque el mandatario formó parte de la Guardia Revolucionaria de Irán, que se trata de una institución estatal, y que Estados Unidos la declaró como organización terrorista. Por ende, toda aquella persona que se encuentre vinculada de manera directa o indirecta es señalada como peligrosa y no dispone del permiso para circular de manera libre por el país.

Hay que recordar que Mehdi Taj quiso formar parte del último congreso de la FIFA, pero le negaron su ingreso a Canadá por lo expresado anteriormente. Es por ello que la Federación Iraní lanzó una advertencia de que, ante cualquier sospecha o problema que surja, no van a dudar en juntar sus cosas y marcharse. No importa si faltan días para el debut o si se encuentran en plena competencia.

La palabra de Infantino

Por otro lado, Gianni Infantino es bastante claro sobre las intenciones de FIFA en lo que respecta a la clasificación de Irán al Mundial y le advirtió a Estados Unidos que debe permitirle a la delegación poder ingresar al país para desarrollar los tres compromisos que tiene confirmados. “Vendrá, sin duda. Tiene que venir, representa a su pueblo, se ha clasificado. Los jugadores quieren jugar”, manifestó hace unos días en charla con el canal de televisión CNBC.

"De acuerdo, no vivimos en la Luna, vivimos en el planeta Tierra. Pero si nadie más cree en construir puentes y en mantenerlos intactos y unidos, entonces somos nosotros quienes hacemos ese trabajo", agregó. Mientras que en otro evento fue bastante crítico con las políticas de migraciones de Canadá y de Estados Unidos al rechazar la presencia del presidente de la Federación Iraní de Fútbol. “Se esperaba la presencia del presidente de su federación, Mehdi Taj, pero, según informó la agencia de noticias Tasnim, tuvo que regresar a Irán junto al resto de su expedición por "el comportamiento inapropiado de los funcionarios de inmigración", señaló.

