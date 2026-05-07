La Ciudad emitió deuda por 500 millones de dólares, la más baja de su historia

La Ciudad de Buenos Aires concretó una nueva colocación de deuda internacional de 500 millones de dólares de la Serie 14 del Bono Tango, la más baja desde la autonomía porteña en 1996. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, celebró el anuncio y lo calificó como "un gesto histórico" de la administración.

La operación financiera se realizó en Nueva York y despertó un fuerte interés entre inversores internacionales. Según informó el Ejecutivo porteño, las ofertas superaron los 3.000 millones de dólares, es decir, seis veces más que el monto finalmente emitido. El dato fue presentado como "una señal de confianza" hacia la situación fiscal y financiera de la Ciudad.

La nueva emisión se dió mientras el que el Gobierno porteño busca mejorar el perfil de vencimientos de su deuda y consolidar su reputación crediticia en los mercados internacionales. Desde la administración local destacaron que el resultado alcanzado "refleja tanto el orden de las cuentas públicas como un escenario económico nacional de mayor estabilidad".

Jorge Macri celebró la colocación de deuda porteña

La operación correspondió a la Serie 14 del Bono Tango y permitió colocar 500 millones de dólares con un cupón de corte del 7,05% y una tasa de rendimiento del 7,375%, la más baja en la historia crediticia de la Ciudad de Buenos Aires desde su autonomía. El mandatario porteño celebró el resultado y sostuvo: "La Ciudad de Buenos Aires volvió al mercado internacional y logró la mejor tasa en su historia. Salimos a buscar 500 millones de dólares y nos ofrecieron 3.000 millones".

Macri también vinculó el éxito de la colocación con la política fiscal local y el contexto macroeconómico nacional. "Es el resultado del orden en las cuentas públicas, del cumplimiento de nuestras obligaciones y de la administración responsable que llevamos adelante. Es, también, el resultado de un contexto nacional que recupera estabilidad y previsibilidad", afirmó el jefe de Gobierno.

Cómo será el nuevo Bono Tango

La emisión fue negociada por el Gobierno porteño a través del ministro de Hacienda y Finanzas, Gustavo Arengo. El nuevo título tendrá un plazo final de 10 años y una vida promedio de 9 años, con el objetivo de mejorar el perfil de vencimientos de la deuda local.

La colocación se realizó bajo ley inglesa y contó con la participación de importantes entidades financieras internacionales. Entre los colocadores externos estuvieron BofA Securities, Deutsche Bank Securities, JPMorgan y Santander. A nivel local participaron Banco Galicia, Santander Argentina, Puente, Balanz Capital Valores y el Banco Ciudad.

La anterior emisión de deuda de la Ciudad se había concretado en noviembre del año pasado, cuando se colocaron 600 millones de dólares correspondientes a la Serie 13 del Bono Tango, con una tasa del 7,8% y un plazo promedio de siete años.