Tras el dato de inflación, Jorge Macri cree que "la clase laburante está muy apretada"

Luego de que el presidente Javier Milei admitiera que la inflación fue alta en el último mes y pidiera paciencia a la población, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, reconoció que "la clase laburante está muy apretada" y que "el consumo en las grandes urbes está complejo". También se refirió al caso de Manuel Adorni y aseguró que "lo mejor es que está avanzando la Justicia rápido".

"La clase laburante está apretada. Muy. Por supuesto, ¿quién no lo ve? Creo que estamos en un momento donde el consumo en las grandes urbes está complejo", dijo Jorge Macri en diálogo con La Nación+.

A pocos días de que Milei calificara como "muy malo" el 3,4% de inflación de marzo, el dirigente del PRO también habló del contexto económico y puso de ejemplo la caída que tuvo la recaudación de su distrito. "A nosotros nos bajó la recaudación un 7%", señaló, y luego agregó que "está tensa la posibilidad de consumir porque el salario no ha acompañado en muchos casos".

Al ser consultado sobre el caso de Adorni, investigado por la Justicia por el incremento de su patrimonio desde que llegó a la Casa Rosada, planteó: "Nunca le diría a alguien qué hacer con su equipo como no me gustan que me lo digan a mí".

En ese sentido, Jorge Macri consideró que "cada uno sabe en su fuero interior cuál es la mejor decisión" sobre si mantener en su cargo o no al exvocero, sospechado por enriquecimiento ilícito. "En el caso Adorni me parece que lo mejor es que está avanzando la Justicia rápido, que se aclare eso es bueno", deslizó.

Las críticas internas a Adorni

Luego de que la Justicia diera a conocer que el jefe de Gabinete omitió dar cuenta de su viaje a Aruba, el biógrafo de Javier Milei y polemista de ultraderecha Nicolás Márquez, salió con los tapones de punta contra Adorni, a quien calificó de "mitómano, mentiroso y sinvergüenza".

El escritor y abogado libertario fue un paso más allá y apuntó también contra los ministros que le sostienen la mano al cuestionado funcionario. "Los ministros, si tienen dignidad deberían exigir su renuncia, o en su defecto renunciar ellos", sentenció. En esa línea, tras pedir la cabeza de Adorni, llamó a recuperar los "valores" del partido violeta.