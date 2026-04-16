Mientras Karina lo pasea a Adorni, su hombre en Provincia se pelea con los trolls de Caputo

En su plan de sostener a Manuel Adorni, la Secretaria General de Presidencia, Karina Milei, lo llevó a Vaca Muerta al jefe de Gabinete. Mientras tanto, en provincia de Buenos Aires hay movimientos con la mano derecha de Santiago Caputo y el Gordo Dan salió a cruzar al armador de la hermanísima en ese distrito. Es que citaron a indagatoria a tuiteros libertarios por una denuncia de Sebastián Pareja, el hombre de Karina en la provincia de Buenos Aires. Una ola de trolls liderados por Daniel Parisini salió a repudiar el hecho.

“¡Bancatela boludo! ¡Bancatela! Meas a los pibes solamente por ver La Misa, ya los conozco. Después vienen Los Inquebrantables, me piden foto y me dicen ‘cuidado que no nos vea la gente de Sebastián (Pareja)’ ¡bancatela si te putean, por algo será’”, dijo Dan en su programa en el stream Carajo.

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Los Inquebrantables es la agrupación libertaria de PBA liderada por Pareja, enfrentada a Las Fuerzas del Cielo, la organización de los jóvenes que responden a Dan y a Santiago Caputo.

En la causa se investiga presuntas amenazas, instigación a cometer delitos e incitación pública contra instituciones. Pareja hizo la denuncia a fin del año pasado. Acusa a @JERERODRIGUEZOK; @LIBERADORDEARGY; @TYLERDELCIELOM; @SOYBORTINA; y @ERNESTODIAZ_56, entre otros, de haber publicado su teléfono personal en X.

Mientras se dio entre el miércoles y este jueves estos cruces en redes de los trolls contra Pareja, por abajo había una bandera blanca de paz. Es que se llegó a un común acuerdo entre caputistas y parejistas. Agustín Romo tuvo que dejar la jefatura del bloque de LLA en la Cámara de Diputados de PBA, tal como reclamaba Karina Milei desde fin de año pasado. Ese lugar ahora estará en manos de Juan Osaba, un hombre de Pareja.

Sin embargo, Romo se quedó con un lugar que deseaba. Le dieron la vicepresidencia primera de la Cámara de Diputados. Hubo conformidad de ambas partes. "Él siempre quiso eso, por más que ahora quieran instalar que lo corren", dijo a El Destape una persona del entorno de Santiago Caputo. Todos estos cambios quedarán formalmente definidos en la próxima sesión en la legislatura provincial, aún sin fecha.

Por otro lado, y con los mismos protagonistas, se dilata la situación en la bicameral de Fiscalización y Seguimiento de los Organismos y las Actividades de Inteligencia. Está postergada la designación de Pareja al frente de la comisión que auditará en qué gasta el dinero la SIDE que maneja Santiago Caputo.

En medio de la interna, Karina sigue sosteniendo a Adorni a capa y espada. Hoy lo paseó por Neuquén, junto al presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, y el titular de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, Diego Sucalesca, en el marco de la entrega del certificado de Marca País Argentina a YPF.