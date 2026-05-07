El Pelado Trebucq lo frenó en seco a Milei y lo dejó sin respuesta.

Javier Milei llamó en vivo a LN+ mientras Esteban Trebucq y Luis Majul realizaban su habitual pase, algo que se viralizó rápidamente en las redes sociales no solo por el contenido de ese descargo del presidente, sino porque sentó posición respecto a los escándalos que envuelven a Manuel Adorni.

A lo largo de los más de diez minutos que estuvo al aire, el jefe de estado salió a defender a uno de sus funcionarios más cercanos, señalando que el periodismo estaba ensañado con este caso y que él no va a soltarle la mano, alegando que presentará los papeles que haga falta (incluyendo la declaración jurada) y que "ni en pedo" pensó en hacerlo a un lado. Sin embargo, bastó una simple objeción de uno de sus interlocutores para desestabilizar su relato.

Javier Milei defendió a Manuel Adorni en el Congreso hace una semana.

Esteban Trebucq cruzó a Javier Milei en vivo

En determinado pasaje, el presidente aseguró que "el 95% de los periodistas mienten, mienten de manera descarada" y que aún cuando "uno les presenta los datos para que terminen con la mentira, no les importa y siguen con la mentira". Debido a esto, Trebucq decidió responderle con algo fáctico: "Presidente, cuando Manuel Adorni estuvo con Luis Majul en esa entrevista muy comentada dijo una cosa y después los hechos fueron distintos. Es decir, Adorni también mintió presidente. Y se lo digo con muchísimo respeto".

"No sé, esas son las interpretaciones que hacen ustedes, porque después hacen recortes", se excusó rápidamente quien lleva las riendas del país, aunque esto no atenuó la crítica del trabajador de prensa: "No, pero dijo que no había viajado y viajo, está probado en la Justicia. Él dijo que no había viajado y viajó".

Luego de un balbuceo ininteligible, Milei señaló que "también dijeron que viajó a Brasil y están los videos de todas las conferencias que dio". "Yo nunca dije que viajó a Brasil", le marcó Trebucq. "Pero vamos de vuelta, si vos crees que hubo algún punto, andá y planteaselo a Manuel. La verdad que no la vi la nota", respondió el jefe de gobierno.

"La verdad que yo lo dije con el máximo respeto. Adorni mintió. ¿Constituye un delito? No", planteó el "pelado", a lo cual Milei replicó: "Bueno, esa es tu opinión. Hablalo con Manuel, porque hay veces donde hay malos entendidos o se cambian los contenidos. De hecho también se ponen títulos y no son las cosas que se dijeron".