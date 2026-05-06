El sector servicios español se contrae por primera vez en casi tres años, según el PMI

Camareros sirven bebidas a los clientes en la terraza de un restaurante en un caluroso día de verano en Málaga, España

El ​sector servicios español se contrajo en abril por primera vez desde agosto de 2023, mientras la incertidumbre relacionada con ‌la guerra entre Estados ‌Unidos e Israel contra Irán lastraba la demanda y la confianza, según reveló este miércoles una encuesta empresarial.

El índice PMI de actividad empresarial del sector servicios español cayó hasta 47,9 en abril desde 53,3 en marzo, según la encuesta de S&P Global. La marca de 50 separa el crecimiento de la ​contracción.

"Las empresas mencionaron ampliamente ⁠que la demanda del mercado se había debilitado, ya ‌que la incertidumbre generalizada llevó tanto a las empresas como ⁠a los consumidores a tener dudas ⁠a la hora de tomar decisiones sobre el gasto", dijo Paul Smith, director de economía de S&P Global Market Intelligence.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Añadió que ⁠las perspectivas más sombrías debido a la guerra podrían ​estar contribuyendo a mantener el poder de fijación ‌de precios de las empresas "bajo ‌control".

Los nuevos pedidos cayeron por primera vez desde el pasado ⁠mes de junio y a un ritmo sin precedentes en más de cuatro años. La demanda de exportaciones fue especialmente débil, con las ventas internacionales descendiendo al ritmo más rápido ​desde mediados ‌de 2022.

La confianza también se deterioró considerablemente. La confianza entre los proveedores de servicios cayó a su nivel más bajo desde diciembre de 2022 y las empresas señalaron que los clientes estaban retrasando las inversiones y los ⁠nuevos proyectos en un entorno geopolítico frágil.

No obstante, el empleo siguió aumentando, prolongando el crecimiento observado desde octubre de 2022, aunque el ritmo se moderó con respecto a marzo. La cartera de pedidos se incrementó ligeramente por segundo mes consecutivo, en parte porque la escasez de productos como los equipos informáticos dificultó el cumplimiento de los ‌contratos.

Las presiones sobre los precios se mantuvieron elevadas en abril. Los costes de los insumos aumentaron a un ritmo históricamente alto —impulsados por los costes de la energía, el combustible, los proveedores y los salarios—, mientras que los precios de venta subieron notablemente y apenas ‌variaron con respecto al máximo de siete meses registrado en marzo.

La debilidad de los servicios hizo que el PMI compuesto de S&P Global ‌España bajara de ⁠52,4 a 48,7, lo que situó la actividad global del sector privado en territorio de contracción por ​primera vez en casi dos años y medio, a pesar de que la producción manufacturera aumentó de forma sólida.

Con información de Reuters