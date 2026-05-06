Boca Juniors cae con Barcelona en la Libertadores; gana Rosario Central

Byron Castillo, de Barcelona S.C., en acción con Milton Delgado, de Boca Juniors

Boca Juniors cayó el martes 1-0 en su visita a Barcelona en Ecuador en la ‌cuarta fecha de ‌la fase de grupos de la Copa Libertadores, en una jornada en la cual Rosario Central venció 1-0 a Libertad.En el partido disputado en el estadio Monumental de Guayaquil, el gol que le dio la victoria a Barcelona lo anotó el argentino ​Héctor Villalba a ⁠los 73 minutos en una jugada de contragolpe."Lamentablemente ‌no pudimos convertir, creamos bastantes situaciones ⁠claras, pero cuando no las ⁠aprovechás puede pasar esto", dijo el capitán de Boca, Leandro Paredes, tras la derrota.Boca sufrió la expulsión de ⁠Santiago Ascacibar a los 32 minutos, mientras que ​Barcelona quedó con diez jugadores ‌a los 45 por la ‌tarjeta roja al argentino Milton Céliz.Con la derrota, ⁠Boca quedó con seis puntos al igual que Cruzeiro y Universidad Católica, que el miércoles jugarán su partido de la jornada. Barcelona sacó sus ​primeras tres ‌unidades.Por su parte, en el estadio Gigante de Arroyito, Rosario Central quedó líder con diez puntos en el Grupo H al vencer 1-0 como local a Libertad gracias a ⁠un gol de Ignacio Ovando."Más allá de lo duro del partido, merecimos el triunfo por cómo supimos trabajarlo. De acá en más, serán todas finales para nosotros", dijo el DT Jorge Almirón tras la victoria.En el otro partido del grupo, Independiente del Valle ganó 2-0 como ‌visitante a Universidad Central con goles de los colombianos Juan Camilo Zapata y Juan Manuel Cuesta.En el Grupo F, Palmeiras superó 2-0 en su visita a Sporting Cristal en el estadio Alejandro Villanueva de la ‌ciudad peruana de Lima con goles del argentino José Manuel López y el paraguayo Ramón Sosa.En el otro partido ‌del martes, ⁠por el Grupo G, Lanús cayó goleado 4-0 en su visita a Always Ready ​por los tantos de Richet Gómez Miranda, los argentinos Enrique Triverio y Joel Amoroso, y Marcelo Suárez Justiniano.

Con información de Reuters