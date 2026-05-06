ALERTA por tormentas: cómo sigue el clima en Santa Fe y Rosario hoy, miércoles 6 de mayo de 2026

Lluvias en Santa Fe.

La inestabilidad climática volvió a instalarse con fuerza en la región centro y puso bajo alerta a gran parte de la provincia de Santa Fe. Este miércoles 6 de mayo, las tormentas se intensifican y afectan especialmente a ciudades clave como Rosario, con fenómenos que podrían ser localmente fuertes.

El escenario no es aislado, sino que responde a un patrón de humedad persistente combinado con el ingreso de aire frío en altura, lo que potencia la formación de tormentas eléctricas. En este contexto, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte sobre lluvias abundantes en cortos períodos y condiciones que podrían complicar la circulación urbana y las actividades cotidianas.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario para hoy

El área bajo alerta abarca gran parte del sur y centro de la provincia de Santa Fe, lo que incluye Rosario y localidades cercanas. Se esperan tormentas de variada intensidad, algunas con características fuertes, acompañadas por ráfagas que podrían superar los 60 km/h, intensa actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

De acuerdo al pronóstico difundido en las últimas horas por el SMN, los valores de precipitación acumulada podrían ser significativos en pocas horas, aumentando el riesgo de anegamientos temporarios en zonas urbanas.

Pronóstico de Santa Fe.

Durante la tarde del miércoles, el mal tiempo se mantendrá de forma intermitente. Se prevén mejoramientos temporarios, pero con nuevas tormentas hacia la tarde y noche. Las temperaturas se mantendrán moderadas, con poca amplitud térmica debido a la nubosidad persistente.

En Rosario, el impacto podría sentirse con mayor intensidad en horas de la tarde, mientras que en el resto de la provincia el fenómeno será más irregular, aunque igualmente significativo.

Pronóstico de Rosario.

Pronóstico extendido: cuándo mejora el tiempo en Santa Fe y Rosario

Las proyecciones del SMN que las condiciones climáticas comenzarían a estabilizarse hacia el jueves, con una disminución gradual de las precipitaciones y mejoras parciales. Sin embargo, no se descarta que la inestabilidad continúe de forma leve durante los días siguientes.

Las recomendaciones para las lluvias del miércoles en Santa Fe y Rosario