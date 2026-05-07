La designación marca un hito, ya que por primera vez un profesional argentino y latinoamericano encabezará la mayor entidad de especialistas en seguridad del planeta.

El argentino Pablo Colombres, CEO de GIF International, fue elegido como el primer latinoamericano en presidir ASIS International en 2027, la asociación global que reúne a más de 34.000 especialistas en seguridad corporativa. El nombramiento tuvo lugar durante el encuentro regional de la organización en San Pablo, Brasil.

La designación marca un hito, ya que por primera vez un profesional argentino y latinoamericano encabezará la mayor entidad de especialistas en seguridad del planeta. Durante el encuentro, en el que también abordaron la gestión de riesgos y el impacto de las nuevas tecnologías, Colombres destacó que su nombramiento "permitirá que la región aporte su perspectiva directamente a los debates internacionales relacionados con la industria”.

El futuro presidente de ASIS Internacional forma parte del comité ejecutivo del Consejo Internacional de la entidad y se ha desempeñado como conferencista en diversos eventos globales de seguridad. Según su perfil de LinkedIn, entre sus certificaciones se encuentran: CPP (Certified Protection Professional), CC (Certified in Cybersecurity) y CII (Certified International Investigator).

¿Quién es Pablo Colombres?

Colombres es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y magíster en Administración de Justicia y Seguridad por la Universidad de Phoenix. También suma más de dos décadas de experiencia en la prevención y combate al fraude corporativo.

Su carrera comenzó en el área legal y de cobranzas judiciales de Movicom BellSouth; luego formó parte activamente de la expansión de GIF International, una consultora especializada en el combate al fraude corporativo para empresas de todos los sectores, donde se enfocó en proyectos de seguridad para telecomunicaciones, comercio electrónico y banca.

Hace seis años se trasladó a San Pablo con el objetivo de consolidar negocios regionales y liderar, de manera voluntaria, equipos de ASIS en 12 países sudamericanos con capitales activos. Antes de integrarse al Board Global, participó en grupos de estudio y consejos profesionales.

Cuando tenía 36 años, se convirtió en el primer argentino e integrante más joven en formar parte del Global Board of Directors de ASIS International. Después de 2020, ASIS creó un cuerpo directivo global con 12 miembros y adoptó políticas de inclusión para garantizar la representación de las distintas regiones del mundo.

Qué es ASIS International

La organización tiene sede en Alexandria, Virginia, y agrupa a profesionales de la seguridad de más de 125 países y otorga certificaciones, estándares y directrices que promueven la profesionalización en el sector. Fue fundada en 1955 bajo el nombre de Sociedad Americana de Seguridad Industrial y adoptó su denominación actual en 2002 para dar cuenta de su crecimiento global.

Su composición abarca a consultores, fabricantes de equipos, proveedores de servicios y administradores. También gestionan los tres programas de certificación profesional: CPP, PSP y APP. A través de sus Consejos Profesionales, promueve programas para mujeres en la seguridad y jóvenes profesionales.