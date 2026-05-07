Uno de los trabajos centrales concierne a la reparación del puente ferroviario sobre el río Matanza - Riachuelo, ubicado entre las estaciones Intendente Turner y Agustín de Elía.

Trenes Argentinos confirmó que en el ramal Temperley - Haedo del tren de la Línea Roca continuará utilizando un solo andén. La afección devenida del plan de actualización de infraestructura iniciado en enero se continuará hasta el 10 de julio.

Los trabajos comprendidos en la Emergencia Ferroviaria decretada en 2025 y prorrogada en 2026 se encuentran hoy en uno de los puntos más críticos y demandantes de tareas: el puente metálico que se levanta sobre el río Matanza - Riachuelo, entre los partidos de La Matanza y Lomas de Zamora.

"Ese paso ferroviario, que se encuentra emplazado entre las estaciones Agustín De Elía (del lado matancero, a la altura de Tapiales) e Intendente Pedro P. Turner (en Ingeniero Budge), se encontraba muy deteriorado por el paso del tiempo y la falta de mantenimiento. Debido a ese panorama, la obra de reparación debió ejecutarse de manera inmediata", explicaron desde la empresa estatal.

¿Qué obras se están llevando a cabo en el ramal Temperley - Haedo de la Línea Roca?

El ramal Temperley – Haedo de la línea Roca atraviesa en la actualidad un importante proceso de obras e intervenciones ferroviarias que impactan de manera directa en la circulación diaria de las formaciones del sur y oeste del conurbano bonaerense. Los trabajos, impulsados por Trenes Argentinos, buscan mejorar la seguridad operativa y recuperar infraestructura clave que presentaba un fuerte deterioro.

Uno de los trabajos centrales concierne a la reparación del puente ferroviario sobre el río Matanza - Riachuelo, ubicado entre las estaciones Intendente Turner y Agustín de Elía. Allí se realizan tareas de refuerzo y reacondicionamiento estructural para garantizar condiciones seguras de circulación.

Además, continúan las tareas de mantenimiento y renovación de vías en distintos sectores del recorrido, especialmente entre Hospital Español y La Tablada, donde los trenes deben operar utilizando un solo andén. Estas intervenciones incluyen recambio de rieles, durmientes y mejoras en el sistema ferroviario.

En paralelo, también avanza la reactivación del paso bajo nivel de Avenida Illia, en San Justo, una obra vial que había quedado paralizada y que busca mejorar la circulación vehicular y reducir tiempos de espera en el cruce ferroviario.