Rubio se reunió con León XIV para "descongelar" las tensiones entre el Vaticano y Trump

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se reunió este jueves con el Papa León XIV. Hizo hincapié en el compromiso de ambos para "promover la paz" en el mundo y destacó la existencia de una "sólida relación" entre Estados Unidos y el Vaticano. Fue el primer encuentro entre un funcionario norteamericano y el Sumo Pontífice tras los cruces verbales con el presidente Donald Trump en las últimas semanas.

"Me reuní con @pontifex (la cuenta oficial del papa) para subrayar nuestro compromiso compartido de promover la paz y la dignidad humana", escribió Rubio en su cuenta de X este jueves sobre el encuentro el Papa.

Medios italianos y fuentes vaticanas interpretaron en los últimos días la visita de Rubio como un intento por "descongelar" los tensos lazos entre Washington y el Vaticano, después de las críticas del presidente Trump contra el jefe de la Iglesia católica por sus cuestionamientos a la guerra en Irán. En este contexto, el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, explicó que la reunión de hoy entre Rubio y León XIV da fe de "la buena relación vigente" entre la Casa Blanca y el Palacio Apostólico.

"El encuentro subraya la fuerte relación entre Estados Unidos y la Santa Sede y su compromiso común en la promoción de la paz y de la dignidad humana", afirmó Pigott en un comunicado, a lo que agregó que ambos abordaron "temas de interés común" para Occidente.

Se trató de la segunda reunión entre Rubio y el Papa León XIV, puesto que el 19 de mayo de 2025 ambos ya se habían encontrado junto con el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, ambos católicos, quienes fueron a visitarlo un día después del inicio de su papado, del que se cumplirá un año este viernes.

León XIV durante la visita de Marco Rubio: "La misión de la Iglesia es predicar el Evangelio y la paz"

De acuerdo a los reportes de prensa, el papa León XIV insistió en que "la misión de la Iglesia es predicar el Evangelio y la paz" y pidió que, quien desee criticarle "lo haga con la verdad".

Después de verse con el pontífice, Rubio se reunió con su contraparte vaticana, el cardenal Pietro Parolin, para "dialogar sobre la cooperación mutua y algunos asuntos internacionales urgentes", según indicó el portavoz Pigott. Además afirmó que ambos dirigentes "repasaron las iniciativas humanitarias en curso en el hemisferio occidental y los esfuerzos para lograr una paz duradera en Oriente Medio".

Rubio explicó el martes pasado en conferencia de prensa que su intención con este viaje era abordar con el papa la distribución de ayuda humanitaria en Cuba, dado que el Vaticano fue "durante años mediador entre Washington y La Habana".

El secretario estadounidense también se reunirá este viernes con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien salió en defensa del papa y terminó siendo también criticada por el presidente Trump.