Encontraron una granada con pólvora en Constitución, a metros de la terminal de trenes

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires encontró una granada con pólvora en un tacho de basura en pleno barrio de Constitución. El hallazgo se produjo este jueves y a metros de la estación de trenes del ferrocarril Roca, que une la zona sur del conurbano con CABA.

Fuentes de Policía de la Ciudad confirmaron a El Destape que el proyectil se encontraba en un tacho ubicado en San José y avenida Pavón, a cinco cuadras de la terminal Plaza Constitución. Según puntualizaron, se trata de un explosivo FMK 1, que será detonado en las próximas horas por personal especializado.

Además, los agentes realizaron una inspección sobre otros tachos de basura de la zona para constatar que no haya otro explosivo de este tipo en la zona, ya que representa un riesgo para las miles de personas que transitan la zona a diario y residen en ella. La recorrida resultó negativa.

Cómo encontraron la granada en Constitución

Una persona que resolvía el tacho encontró el explosivo y dio aviso sobre el mismo. Esperó a la llegada del personal adecuado para que tomase contacto con el dispositivo. Finalmente, la policía levantó la granada y la llevó a un lugar seguro, donde habitualmente se realizan detonaciones controladas.

La FMK 1 es un explosivo de mano diseñado durante la década del '70 por la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán para reemplazar a la FM 1 de las Fuerzas Armadas argentinas. Su diseño es similar a la M67 estadounidense, con un cuerpo esférico y un tamaño pequeño. Pesa de 300 a 400 gramos, lo que la hace bastante ligera y fácil de lanzar a distancias considerables.

El objetivo de la nueva granada fue modernizar los explosivos de mano argentinos durante la segunda mitad del siglo XX. En comparación a los modelos anteriores, que solían ser copias de diseños extranjeros, presenta un diseño más compacto y una estética distintiva de "huevo" o "piña" suavizada.

Choque violento entre un colectivo y un camión de bomberos

Mientras los efectivos de la Ciudad se ocupaban de la granada, en otro punto cercano un colectivo de la línea 22 y una dotación de Bomberos protagonizaron un choque esta tarde. El hecho se dio en la intersección de las avenidas Independencia y Paseo Colón.

En total, seis personas -tres bomberos y tres pasajeros- fueron hospitalizadas en el Penna, el Argerich y el Ramos Mejia, mientras que otros dos fueron atendidas en el lugar por personal del SAME ya que no presentaron lesiones de gravedad.