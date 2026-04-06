El hombre que tomó a una mujer de rehén en el Roca tenía una granada

Este lunes por la tarde un hombre tomó de rehén a una pasajera en una formación del Tren Roca en la estación de Temperley y provocó la interrupción de los ramales Ezeiza, Alejandro Korn y Bosques que presentaron demoras y cancelaciones. Identificado como Daniel Nicolini, el atacante tenía en su poder un revólver calibre 22 y una granada de mano.

El hecho comenzó a las 15:11 en el andén dos de la estación Temperley, en sentido a Constitución, una de las terminales clave para la conexión de varios ramales del servicio que conecta la zona sur del conurbano bonaerense con la Capital Federal.

Un hombre, de 50 años, intentó evitar ser identificado por la Policía Federal y acudió al último vagón de la formación para refugiarse. En ese instante tomó a una pasajera, cuya identidad no trascendió, como rehén.

A partir de ese momento, el tren fue evacuado y las fuerzas federales y bonaerenses desplegaron un operativo. Minutos después, la mujer fue liberada mientras el hombre permaneció dentro del vagón y amenazaba con tener un explosivo y detonarlo.

El hombre portaba una granada de mano FMK2, de fabricación argentina y diseñada para el Ejército, que se encuentra desactivada y sin tren de fuego. Del operativo para liberar a la pasajera participaron la Policía Federal Argentina, la bonaerense y personal de Trenes Argentinos.

Cómo terminó el operativo

Finalmente, un poco más de una hora después -a las 16:20- se entregó, fue reducido y detenido. Mientras se realizaba el operativo, hubo trenes detenidos en distintos puntos del recorrido y muchos pasajeros optaron por descender antes de llegar a destino, en estaciones como Turdera o Llavallol, ante la falta de precisiones sobre la continuidad del viaje.

Una vez finalizada la intervención, los ramales del tren Roca reanudaron sus servicios. Pero la normalización será progresiva y aún se mantienen las demoras y cancelaciones, "tras procedimiento posterior a operativo policial", informó Trenes Argentinos en redes sociales.

Cómo funciona el tren roca hoy

Para consultar el estado de servicio, los pasajeros deberán ingresar a la aplicación de Trenes Argentinos o consultar en las redes sociales oficiales del servicio, como "Info Tren Roca" en Twiter (X). En esta cuenta, la última actualización corresponde a las 19:45 e indicaba que los ramales Alejandro Korn, Bosques vía Temperley y Ezeiza "vuelven a detenerse en la estación Temperley con demoras y cancelaciones tras procedimiento posterior a operativo policial".