Demoras en el Tren Roca: apareció un hombre armado que agarró a una mujer de rehén

Los servicios del Tren Roca que conectan con los ramales Ezeiza, Alejandro Korn y Bosques vía Temperley presentaron demoras y cancelaciones debido a un operativo policial en la estación de Temperley. Un hombre armado tomó a una mujer de rehén, pero las fuerzas de seguridad lograron detener a la persona.

Según pudo confirmar El Destape, a las 15:11, en el tren 3210, en el andén 2 de la estación Temperley, se informó de la presencia de un hombre armado y que tenía una pasajera de rehén sobre formación. El tren fue evacuado y se encuentra presente, trabajando en el sector, personal de la Policía Federal Argentina y de la PBA, más personal de Trenes Argentinos.

Para las 16.20, el individuo entregó el arma y depuso la actitud, quedando detenido. Por ende, los servicios de los ramales Alejandro Korn, Ezeiza y Bosques Vía Temperley se reanudaron.

Los mismos estuvieron interrumpidos, entre las 15.11 y las 16.20, mientras se efectuó el procedimiento policial.

