Cancelaciones y demoras en el Tren Roca por protestas y "colisión con persona"

Trenes de distintos ramales de la línea Roca funcionan con demoras y cancelaciones este martes por la noche. Además, el ramal González Catán de la línea Belgrano Sur circula con demoras por problemas técnicos.

Fuentes de Trenes Argentinos informaron a El Destape que los trenes de la línea Roca ramal Bosques Vía Temperley funcionan con servicio limitado entre Plaza Constitución y Claypole por "una manifestación en zona de vías por personas ajenas a la empresa en Zeballos", que había empezado a las 16.30hs. La restitución del servicio a la normalidad dependerá de los tiempos de la protesta, indicaron desde la empresa.

Además, los trenes de los ramalas Alejandro Korn y Ezeiza funcionan con demoras y cancelaciones por "colisión con persona en Banfield". El servicio, informaron, "se presta por vías alternativas". La "colisión con persona" ocurrió a las 17.30, momento desde el que el hay cancelaciones y demoras.

Desde la compañía explicaron que los servicios de trenes a Alejandro Korn y Ezeiza se normalizarán cuando lo determine la Justicia, aunque infirieron que "en un rato" ya va a estar liberada la vía. Así, podría normalizarse recién después de las 21 o desde las 21.30.

Servicio limitado en el tren Sarmiento

El ramal Once–Moreno del tren Sarmiento mantiene un cronograma con salidas desde la madrugada hasta la noche, con primeros servicios que parten cerca de las 4:51 desde Once y 3:44 desde Moreno, y últimos trenes alrededor de las 22:20–22:30 según el sentido. Sin embargo, estos horarios pueden verse modificados por obras en la traza, por lo que se recomienda a los pasajeros consultar las actualizaciones oficiales antes de viajar.

En ese marco, se informó que desde el jueves 2 hasta el domingo 5 de abril el servicio funcionará con recorrido limitado entre Liniers y Moreno, debido a trabajos en zona de vías. Durante esos días, además, los trenes circularán con cronograma de domingos y feriados, lo que implica menor frecuencia y posibles demoras en el servicio habitual.