Ver River vs. Carabobo en vivo online en la Copa Sudamericana por Fútbol Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde verlo de manera legal

River busca ganar en Venezuela.

River viaja a Venezuela para visitar este jueves a las 21:30 a Carabobo, por la fecha 4 del Grupo H de la Copa Sudamericana. El "Millonario" busca mejorar el flojo nivel que mostró en sus últimas presentaciones, donde pese a haber cosechado desde la llegada de Eduardo "Chacho" Coudet una buena cantidad de resultados positivos, aún no levanta vuelo en lo futbolístico.

Y el malestar se hizo más pronunciado aún después de la derrota por 1 a 0 frente a Atlético Tucumán en el Monumental. Un equipo que llevaba 11 derrotas consecutivas en condición de visitante y es uno de los más flojos del torneo. Todo esto hace más notorio el enojo de los hinchas, que exigen que mejore el conjunto de Núñez de cara a los compromisos que se vienen, con el arranque de los playoff.

Por dónde ver River contra Carabobo de Venezuela

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre River y Carabobo será transmitido por DSports y también por DGO.

River y una seguidilla exigente por delante

De cara a lo que será el próximo partido, Coudet puede presentar un equipo mix de titulares y suplentes, ya que el domingo juega por los octavos de final del Apertura frente a San Lorenzo. Es así que volvería a darle minutos a algunos de los jugadores que no disputaron el cotejo ante el "Decano", y con el objetivo de seguir dándole rodaje a su idea futbolística a este equipo.

River en acción frente a Bragantino.

La autocrítica de Coudet sobre el juego de River

Tras la derrota del último domingo, el "Chacho" realizó una fuerte autocrítica y consideró que el rendimiento del equipo fue "malísimo". "Fue el peor partido. El equipo nunca logró transmitir buenas sensaciones hacia afuera. No hemos jugado bien, está claro. La intención es transmitir y generar de adentro hacia afuera y la verdad es que han generado mucho más de afuera hacia adentro que viceversa. Es la realidad. No es para quedar bien con la gente. No sé si se entiende adónde voy. En las sensaciones estamos muy en deuda con nuestra gente hoy", apuntó el entrenador.

En ese sentido, el director técnico sentenció: "El máximo responsable soy yo. No le puedo encontrar la soltura al equipo en el juego. Evidentemente nos supera la responsabilidad o algo. Es trabajar y tratar de que el equipo juegue bien al fútbol. Es la intención primordial y lo vengo resaltando constantemente más allá de los buenos resultados que habíamos obtenido. Las formas son importantes y uno las quiere conseguir pero todavía no lo he logrado".