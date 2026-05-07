"Pez del fin del mundo": qué es el pez remo, por qué se lo asocia con catástrofes naturales y dónde habita. Foto: X

Bien es conocido que en las profundidades del océano abundan especies tan extrañas como desconocidas. Sin embargo, cada tanto, una especie de pez muy raro emerge y su aparición no es tomado como algo bueno. Se trata del pez remo, también conocido como el "pez del fin del mundo". Su presencia está relacionada con las catástrofes naturales, de allí su particular apodo.

Qué es el pez remo: por qué se le dice "del fin del mundo"

El pez remo es una especie de inusual tamaño que habita en las profundidades del océano. Con una longitud de hasta 11 metros y un peso de 200 kilogramos, es conocido como el "pez del fin del mundo". Desde National Geographic explican por qué es esto: "Estos animales suelen llamarse de ese modo por su asociación con las catástrofes naturales, especialmente los terremotos".

El pez remo es popularmente conocido como el "pez del fin del mundo". Foto: X

En este sentido, el pez remo fue visto previamente al terremoto de Japón de 2011, aquel que golpeó el reactor nuclear de la ciudad de Fukushima. Sin embargo, no está demostrado científicamente que el Regalecus Glesne, nombre científico con el que se conoce a esta especie, se relacione con las catástrofes naturales. Al respecto, Kiyoshi Wadatsumi, experto en sismología ecológica y director de e-PISCO, explica que muy probable su aparición durante eventos como terremotos tenga que ver con que especies que habitan en las profundidades son más sensibles a movimientos sismicos que los de la superficie.

Cómo es el pez remo y dónde habita

Sobre el pez remo, desde NatGeo destacan como dato curioso que este nada de forma vertical. "Como es de color plateado, este acto de flotar también funciona como camuflaje, ya que utiliza los reflejos de la luz en el agua para evitar ser visto. Su tamaño y la forma de su cuerpo explican también que su nombre se asocie a un remo", detallan.

Ahora bien, con respecto a dónde habita, explican: "Este animal vive en las zonas abisales de los océanos, la llamada zona mesopelágica (aguas por debajo de los 1000 metros), y rara vez se les ve en la superficie. Por eso se les llama los “peces del fin del mundo”, ya que solo aparecen cuando están enfermos, desorientados o moribundos", y concluyen que "los cambios en las corrientes marinas y en la temperatura del agua también pueden influir en estas apariciones". En síntesis, dado al poco registro que se tiene de este animal, lo estudios son escasos y es por eso que leyendas como la del "pez del fin del mundo" persisten.