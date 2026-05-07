El álbum de figuritas del Mundial 2026 suma conflictos: quejas de los kioskeros y precios insólitos en la reventa

Una vez más, la pasión por las figuritas del Mundial 2026 desató una fiebre descontrolada por la colección en la previa de la Copa del Mundo. Como siempre, la búsqueda del álbum generó filas interminables en varios puntos de venta, pero por otro lado un boom de reventa que supera -por lejos- los precios oficiales. En este punto, la edición 2026 trajo aparejado un problema nuevo y enojó al grupo más impensado: los kioskeros. En este caso sostienen que no tienen productos para vender, que las figuritas no se consiguen y, por otro lado, que hay otros negocios que se están aprovechando de la situación, ya que venden sin ningún tipo de distinción.

El álbum de figuritas cuenta con 112 páginas y cerca de 980 figuritas, casi 350 más que el álbum de Qatar 2022. Esto no solo elevó el costo de producción, sino que también el precio de venta y, además, la ganancia que puede obtener quien lo vende. El problema es que los que habitualmente están en el negocio de venta de figuritas, como suele pasar con estos eventos, se quedan afuera del negocio. El álbum básico se lanzó alrededor de los 15.000 pesos, mientras que cada sobre ronda los 2.000 pesos.

Con esta situación, el problema es que la alta demanda y la escasa oferta provocaron que plataformas de reventas disparen los valores sin ningún tipo de control y, de esta forma, los kioskos no logran capitalizar lo que significa el negocio. Desde la UKRA, (Unión de Kioskeros de la República Argentina) sostienen a este medio que los distribuidores venden directamente al consumidor final, pero no solo eso, sino también que "se venden en diversos puntos que nada tienen que ver con la venta de estos productos". En este punto hicieron hincapié en la imagen de un taxista que se viralizó la última semana en la que el mismo chofer vendía álbumes y figuritas para sus pasajeros.

En respuesta a esta situación, desde UKRA empezaron a entregar a los kiosqueros que pidan para que puedan recibir a 1.500 pesos las figuritas y para que la gente pueda comprar a 2.000 pesos, que es el precio real. En este sentido, en diversas aplicaciones y lugares de reventa, los sobres individuales se venden a precios de hasta 3.700 pesos y los packs alcanzan los 23.000, mientras que los lotes de 50 paquetes alcanzan el valor de los 150.000. A todo esto, las figuritas de -por ejemplo la de Messi - se venden pidiendo hasta 50.000 pesos.





Cómo son los álbumes truchos del Mundial

Los casos ya no son aislados. Algunos compradores descubrieron el engaño recién después de comparar sus álbumes con otros. Entre las diferencias más frecuentes aparecen portadas con colores o diseños levemente distintos, menor cantidad de jugadores por selección, errores en la distribución de equipos y falta de licencias oficiales o aclaraciones escondidas en letra chica.

Incluso hay publicaciones que promocionan estos productos como “oficiales”, pero recién al final del texto aclaran que no pertenecen a la marca original. El dato más llamativo es que muchos se venden a precios similares a los reales, lo que vuelve más difícil detectar la estafa. A eso se suma un dato clave, el Mundial 2026 será el primero con 48 selecciones, lo que implica una colección más grande y costosa, aumentando el interés y también las oportunidades de fraude.