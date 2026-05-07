Hot Sale 2026: 50% de descuento y hasta 24 cuotas sin interés en una cadena líder

El Hot Sale llega en una etapa clave del año para el consumo tecnológico y de electrodomésticos.

Cetrogar confirmó su participación en el Hot Sale 2026, el evento de comercio electrónico más importante de la Argentina, que se llevará a cabo del 11 al 13 de mayo. La cadena anunció descuentos de hasta el 50%, financiación en hasta 24 cuotas sin interés con tarjetas seleccionadas y beneficios especiales a través de Crédito Cetrogar, su herramienta de financiamiento con requisitos mínimos y aprobación simplificada.

Las promociones estarán disponibles tanto en las más de 120 sucursales que la empresa tiene en todo el país como en su tienda online, que además estrenará una nueva plataforma orientada a mejorar la experiencia de compra. En un contexto marcado por la cercanía del Mundial de Fútbol 2026, los Smart TV aparecen como una de las categorías más buscadas por los consumidores para seguir el torneo desde casa.

Smart TV, calefacción y celulares entre los productos más buscados

El Hot Sale llega en una etapa clave del año para el consumo tecnológico y de electrodomésticos. Con la Copa del Mundo a pocas semanas de comenzar, la demanda de televisores inteligentes crece con fuerza, especialmente en modelos de gran tamaño y resolución 4K.

A eso se suma el cambio de temporada. La llegada de las bajas temperaturas impulsa la compra de productos de calefacción, mientras que electrodomésticos como lavarropas y secarropas también ganan protagonismo durante el invierno. Los celulares, en tanto, continúan entre los artículos más elegidos por quienes priorizan conectividad, rendimiento y renovación de equipos.

Como parte de la estrategia comercial, Cetrogar incorporará durante el evento a sus “Ayudantes de Campo”, asesores especializados que estarán disponibles tanto en tiendas físicas como en canales digitales para orientar a los clientes sobre productos, medios de pago y opciones de financiación.

Hasta 24 cuotas y financiación flexible

Juan Manuel Almeida, gerente nacional de Marketing de Cetrogar, aseguró que el foco de la compañía estará puesto no solo en los descuentos, sino también en facilitar el acceso al financiamiento. “Sabemos que una buena oportunidad no es solamente un descuento, sino también poder pagarlo cómodo. Por eso, este Hot Sale redoblamos la apuesta con hasta 24 cuotas sin interés”, explicó.

Cetrogar incorporará durante el evento asesores especializados que estarán disponibles tanto en tiendas físicas como en canales digitales.

Además, destacó el crecimiento de Crédito Cetrogar como una alternativa para quienes buscan acceder a productos tecnológicos y del hogar sin depender exclusivamente de tarjetas bancarias.

Con más de 45 años de trayectoria y presencia en todo el país, la empresa buscará posicionarse nuevamente como uno de los jugadores fuertes del Hot Sale 2026, apostando a promociones agresivas, cuotas extendidas y atención personalizada tanto en sucursales como en su plataforma online.