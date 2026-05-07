"La Perla": encontraron nuevos restos de personas desaparecidas en el centro clandestino de detención

Las identidades de las víctimas se darán a conocer la próxima semana. (Foto: EAAF).

El hallazgo de nuevos restos de personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar fue confirmado por la Justicia este jueves. Los cuerpos fueron encontrados en terrenos cercanos al ex centro clandestino de detención La Perla, en la provincia de Córdoba. Los nombres de las víctimas –que serían diez– serán revelados en una conferencia de prensa el 12 de mayo. El anuncio fue validado por el Juzgado Federal N.º 3 de Córdoba, a cargo del Dr. Miguel Hugo Vaca Narvaja.

Se trata del segundo grupo de identificaciones logradas por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) junto al Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba. Estos trabajos comenzaron en 2025 en la zona conocida como Loma del Torito, en el predio de la Guarnición Militar de La Calera, y dieron como resultado el hallazgo y recuperación de restos óseos humanos aislados y mezclados en dos áreas exploradas del predio.

El EAAF lideró la búsqueda en terreno, contando con la colaboración de profesionales del Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba y la Universidad Nacional de Río Cuarto. Para este año tenían previsto planificar las tareas de prospección y excavación del área hasta su culminación.

Quiénes son las víctimas identificadas

Entre la confirmación judicial y la divulgación pública de los nombres, el protocolo indica que en este tipo de casos primero se notifica a las familias y se les da el tiempo de procesar la noticia, y se aguarda por su consentimiento antes de dar a difundir la información.

El primer grupo de personas desaparecidas que fueron identificadas se dio a conocer en marzo, cuando se conoció la identidad de 12 personas que fueron secuestradas y asesinadas entre 1976 y 1977, cuyos restos también fueron recuperados en Loma del Torito.

Entre las víctimas figuraban: José Nicolás Brizuela, abogado y obrero secuestrado en su domicilio del barrio Residencial América el 25 de octubre de 1977; Raúl Oscar Ceballos Cantón, estudiante de Ingeniería y trabajador de FIAT Materfer; Eduardo Jorge Valverde Suárez, delegado de la Federación Universitaria oriundo de Mendoza; y Mario Alberto Nívoli Gauchat, de Ucacha.

También fueron reconocidos Carlos Alberto D’Ambra Villares, profesor de educación física capturado en la terminal de buses de la capital provincial a los 23 años; Alejandro Jorge Monjeau López, estudiante de arquitectura oriundo de Mar del Plata; Sergio Julio Tissera Pizzi, trabajador aeronáutico con dos hijos; Elsa Mónica O’Kelly Pardo, estudiante de arquitectura secuestrada a los 18 años; Oscar Omar Reyes y Ramiro Sergio Bustillo Rubio, ambos capturados el 18 de octubre de 1977 bajo órdenes del entonces comandante del III Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez. De los 12, sólo un caso no fue divulgado por pedido de la familia.

El trabajo de campo

Los trabajos de identificación que iniciaron en 2025 fueron ordenados por el Juzgado Federal N.º La exploración y análisis del territorio combinó testimonios de sobrevivientes, imágenes satelitales, tecnología LiDAR (detección por pulsos de luz láser) y fotografías históricas de 1979 que fueron provistas por el Catastro de la Municipalidad de Córdoba.

En el predio que funcionó como uno de los principales centros de represión ilegal entre mediados de 1976 y fines de 1978, los investigadores encontraron fémures y partes de cráneos. Por este lugar pasaron entre 2200 y 2500 personas. La Justicia Federal confirmó en septiembre del 2025 la primera evidencia material de restos humanos.