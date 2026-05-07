Denuncian que suspendieron un acto de reconocimiento a Pablo Grillo en el Senado

Para este viernes estaba prevista la realización de una entrega de un diploma de honor en el Senado a Pablo Grillo, fotoperiodista que estuvo en terapia intensiva por el impacto del cartucho de gas lacrimógeno en su cabeza, durante la represión a una protesta de jubilados el 12 de marzo de 2025. Sin embargo, los impulsores del homenaje denunciaron que fue suspendido, responsabilizando de este hecho a la vicepresidenta Victoria Villarruel y a la jefa de la bancada de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich.

Para este viernes a las 16.30, se había organizado una ceremonia en el salón Azul de la Cámara Alta, en el marco del Día Nacional de la Lucha Contra la Violencia Institucional. Además de la entrega del diploma, se iban a exhibir fotografías hechas por Grillo.

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El senador Justicialista Eduardo "Wado" De Pedro, organizador del evento, denunció a través de sus redes que se canceló la entrega del diploma y responsabilizó a Villarruel, titular del Senado, y a Bullrich, que era ministra de seguridad cuando Grillo fue atacado.

"La actividad había sido autorizada, coordinada y anunciada públicamente, hasta que intempestivamente y sin explicación se nos comunicó que la autorización había sido revocada", señaló De Pedro en una publicación de X.

Según continuó el senador por la provincia de Buenos Aires, "Villaruel y Bullrich no quieren que se vean las fotos porque tienen miedo de que Pablo hable a través de su obra, tienen miedo al testimonio de su familia y le tienen miedo a la voz de las víctimas de violencia institucional".

Para De Pedro, "es una decisión autoritaria, un atropello a los valores democráticos y un nuevo acto de censura que se suma a las restricciones a la prensa acreditada en la Casa Rosada y el Congreso, al ajuste y cierre de medios públicos y al ensañamiento represivo contra los trabajadores de prensa en manifestaciones públicas".

"Es también un nuevo acto de violencia institucional sobre quien ya había sido herido de gravedad por un disparo en la cabeza mientras trabajaba como fotoperiodista, en el marco de un operativo represivo ordenado por Bullrich. Por eso, mañana vamos a acompañar a Pablo y a su familia, que decidieron exponer las fotos a las 16.30 en la puerta del Congreso hasta que logremos exhibirlas adentro de la que es la casa del pueblo y de las provincias, y no de ningún funcionario de turno", cerró.

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