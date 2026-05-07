Los vecinos que quieran sacar entradas para acceder a la visita gratuita al mirador 360° del Obelisco porteño deberán ingresar al sitio web de Turismo de la Ciudad.

En el marco de las celebraciones por el 90.° aniversario del Obelisco, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) habilitará el acceso gratuito a su mirador 360°. La iniciativa, que tendrá lugar el próximo sábado 23 de mayo, permitirá vislumbrar el ícono porteño desde adentro, subir a su cima y disfrutar de una vista panorámica a 67,5 metros de altura.

Inaugurado el 23 de mayo de 1936, en homenaje al cuarto centenario de la primera fundación de Buenos Aires, el monumento se levantó exactamente en el lugar donde se izó por primera vez la bandera nacional en la Ciudad. Es obra del arquitecto Alberto Prebisch, uno de los principales exponentes del modernismo argentino y autor también del Teatro Gran Rex.

¿Cómo sacar entradas para la visita gratuita al mirador del Obelisco?

Los vecinos que quieran sacar entradas para acceder a la visita gratuita al mirador 360° del Obelisco porteño deberán ingresar al sitio web de Turismo de la Ciudad. Una vez allí, seguir los siguientes pasos:

Ingresá al botón "Reservá tu lugar"

Podés reservar hasta 2 entradas, completando los datos personales de cada uno de los inscriptos.

Vas a poder elegir una de dos franjas horarias -9 a 12 h y 12 a 15 h- para el sábado 23 de mayo.

Si tu cupo quedó reservado, te va a llegar un mail de confirmación de Eventbrite.

Dos días antes de la experiencia, el 21/05, vas a recibir otro correo desde una cuenta oficial en el cual se te indicará el horario preciso de tu visita, dentro del rango que hayas elegido.

¿Cómo será la visita al mirador del Obelisco porteño?

La visita gratuita al mirador 360° del Obelisco porteño contemplará tres instancias:

Vas a ingresar por la Plaza de la República. Después de subir ocho escalones hasta el ascensor, con capacidad para 4 personas, ascenderás hasta el nivel 55. Allí te esperará una escalera caracol de 35 escalones que conduce a la cima. En el mirador, vas a encontrar cuatro ventanas orientadas estratégicamente hacia los puntos cardinales por las que tendrás una visión completa y podrás experimentar la emoción de admirar la inmensidad de Buenos Aires desde un lugar cargado de historia y simbolismo.

Al ser una propuesta apta a partir de los 4 años de edad y que demanda de cierta aptitud física, el GCBA recordó que el ascenso comprenderá el pasaje por un total de 45 escalones.

Datos importantes a no olvidar