Conmoción en Telefe: una de sus figuras dejó la señal por un problema de salud

Una integrante de Gran Hermano decidió abandonar la casa repentinamente.

Durante la previa a la gala de Gran Hermano, Santiago del Moro reveló una noticia que causó revuelo en las redes sociales. El conductor afirmó que la participante uruguaya Yisela Pintos (más conocida como Yipio), recibirá una noticia de sus familiares y que su participación en el resto del programa será decisión de ella.

A pesar de la angustia de sus compañeros y la audiencia de esta generación dorada, Yipio decidió salir y tomar la decisión que dejaría congelados a todos: abandonar. La decisión se tomó en una charla íntima con Big en el concesionario, luego de haber sido convocada a lo que todos creían que iba a ser la apertura de las votaciones.

Yipio tomó la decisión de abandonar la casa de Gran Hermano

Luego de lo que se creía que iba a ser la apertura de votaciones, Yipio recibió una noticia que la hizo abandonar la casa de forma inesperada, su pareja le pidió al canal que salga del reality para que pueda asistir a su madre que se encuentra enferma, ya que él no puede hacerse cargo al 100% por tener que criar a su hija.

A pesar de que la jugadora se negaba a mostrarse vulnerable ante las cámaras, la noticia le generó varias emociones confusas. Su despedida fue emotiva y se fue por la puerta grande de Gran Hermano Generación Dorada, dejando con tristeza a los demás jugadores de esta generación.

Ahora solo quedan seis participantes en el programa. Sin embargo, el conductor podría sacar de placa en los próximos días a algunos jugadores, y el resto quedará en la decisión del público para la gala de eliminación del próximo lunes.