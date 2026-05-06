Jubilados marcharon de nuevo al Congreso con críticas a Adorni

Organizaciones sociales y de jubilados volvieron a manifestarse para protestar contra el ajuste del Gobierno de Javier Milei frente a un Congreso nuevamente vallado y rodeado por efectivos policiales. A los ya recurrentes reclamos por mejoras en los haberes jubilatorios se sumaron cuestionamientos al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por la Justicia federal en una causa por enriquecimiento ilícito.

Desde las 15 horas, un grupo de manifestantes se congregó sobre avenida Rivadavia entre Rodríguez Peña y Callao como cada miércoles para reclamar contra las políticas económicas del Gobierno libertario. Hubo presencia de organizaciones sociales y gremiales como la CTA Autónoma y ATE a través de la Multisectorial en defensa de la seguridad social. También asistieron los Jubilados Insurgentes, los Jubilados de Izquierda, el Plenario de Trabajadores Jubilados y Los 12 Apóstoles.

El principal reclamo es por aumentos a la jubilación mínima, que este mes llegó a $463.000 con el bono de $70.000 incluido, que se mantiene sin modificaciones desde 2024. "Al jubilado que cobra la mínima lo ayudan los hijos, pero el que cobra un poco más colabora con la economía de la familia", dijo una jubilada en diálogo con C5N, al graficar las dificultades que tienen que padecer los adultos mayores.

Además del reclamo salarial, en la protesta también se sumaron quejas concretas contra Adorni, a quienes un grupo de manifestantes le dedicó una irónica "colecta" para que pueda hacer "una reforma, una cascadita" en su casa, en alusión a las refacciones que hizo en su country de Exaltación de la Cruz que le costaron más de 240.000 dólares en efectivo.

Adorni, el más cuestionado

"Necesitamos 300 mil dólares, billete cara grande, por favor. Fue Milei a norteamérica, a ver si consigue algunos billetes cara grande", decía esta tarde un hombre mayor con un megáfono. Los manifestantes buscaron trazar las diferencias entre el buen pasar del funcionario de Milei y la media de los jubilados y pensionados, que cada semana reclaman por "no llegar a fin de mes".

"Tenemos que padecer un montón de penurias mientras vemos como los funcionarios se enriquecen con sobresueldos y dinero de dudosa procedencia", agregó otro jubilado durante la convocatoria.

Desde la CTA Autónoma, uno de los grupos que congrega adultos mayores todos los miércoles, también se hicieron eco del escándalo que involucra al jefe de Gabinete y del que cada vez trascienden nuevos detalles.

"Mientras el gobierno de Milei intenta tapar el sol con la mano frente a denuncias de corrupción y privilegios, mientras los salarios se licúan y millones hacen malabares para llegar a fin de mes, hay un sector que no se resigna: los jubilados. En un país donde el ajuste cae siempre sobre los mismos, son ellos -los que trabajaron toda su vida- quienes hoy están en la primera línea de la resistencia. No es casual", indicó el gremio en X.

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