Por la crisis, organizaciones sociales y piqueteras se unen en las calles contra Milei

Ante una situación social que se degrada a ritmos acelerados, piqueteros y organizaciones sociales vuelven a las calles y preparan una jornada de cortes y asambleas en todo el país para este jueves. Los reclamos son al gobierno nacional en medio de la embestida contra los programas sociales que fueron revertidos momentáneamente en instancia judicial.

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El punto neurálgico de presencia será a las 10:30 sobre el Puente Pueyrredón, donde se prevé una gran asamblea piquetera que pedirá por la continuidad del programa Volver al Trabajo. Además piden un aumento en los $78.000 mensuales congelados desde la llegada de Javier Milei al gobierno. Son menos de $2600 por día.

“Luego de la campaña pública, las acciones judiciales y del enorme piquetazo del 7 de abril, el gobierno se vio obligado por la Justicia y por nuestra lucha, a pagar el programa Volver al Trabajo, fue una victoria de los compañeros que salieron a las calles y rutas masivamente a defender su ingreso, con mas de 100 cortes en todo el país”, remarca el referente piquetero Eduardo Belliboni del Polo Obrero.

Este mes de mayo era el primero en el que casi un millón de beneficiarios iban a dejar de cobrar su mensualidad pero la Cámara de San Martín lo revirtió, el gobierno apeló y se aguarda la decisión definitiva. Hoy, sin embargo, el ministerio pagó por orden de Sandra Pettovello. En los encuentros reservados, las segundas líneas del ministerio de Capital Humano les adelantaron que el objetivo es dar de baja el programa definitivamente. “Nos declaramos en estado de alerta y asamblea permanente”, remarcan los referentes sociales en diálogo con este medio.

El mensaje con esta acción al Gobierno es la disposición de volver a las calles de un amplio conglomerado de organizaciones sociales y piqueteras referenciadas en la izquierda y el peronismo. Es una alianza casi inédita en la historia reciente. “El contexto está ayudando mucho y nos articuló. Hay una necesidad más concreta de defenderse desde lo sectorial. En todas las provincias está pasando que los compañeros se encuentran para definir planes de acción”, describen desde una de las organizaciones peronistas. “Si bien durante el gobierno de Mauricio Macri hubo momentos de confluencia, lo de hoy es mucho más fuerte. Si la Justicia le da la derecha a Milei y bajan el programa, va a escalar muy fuerte la conflictividad social, sin dudas”, anticipan.

“Las asambleas van a discutir un plan de lucha hasta obtener la resolución definitiva de la medida judicial de amparo y hasta conquistar el aumento de nuestros salarios”, adelanta Belliboni.

Si bien los $78.000 están devaluados frente al 270% de inflación acumulada en estos dos años y medio de gestión libertaria, son cada vez más necesarios en un escenario social que cruje. Desde las organizaciones señalan que ese monto adquiere diferente capacidad de compra en las distintas regiones del país. ”Nuestros compañeras y compañeros realizan tareas sociales y productivas en comedores, merenderos, contención de adicciones, apoyo escolar, unidades productivas. Es su trabajo y tiene que ser reconocido”, señalan. El eje del reclamo es la continuidad del programa y el aumento inmediato.

Es un amplio abanico de espacios el que se hará presente en distintos puntos del país, entre ellos se destaca el Polo Obrero, el MTR, Barrios de Pie, Movimiento Evita, la Corriente Clasista Combativa, el MTE, el Frente Popular Darío Santillán, el Movimiento Popular La dignidad, la Federacion Rural, Libres del Sur, el MST Teresa Vive, MTD Aníbal Verón y la Federación Nacional Campesina.