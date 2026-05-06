El hombre permanece internado en cuidados intensivos del Hospital Zonal de Bariloche.

Un hombre de 43 años fue internado en Bariloche tras ser diagnosticado con hantavirus y toda su familia debió ser aislada. El caso ocurrió en medio del revuelo por los casos detectados a bordo del crucero MV Hondius, que pasó por nuestro país y se dirige hacia Tenerife.

El hombre permanece internado en cuidados intensivos del Hospital Zonal de Bariloche. Desde la institución informaron que su condición es estable, se encuentra bajo monitoreo constante y no requirió de respiración mecánica.

Según reportaron medios locales, el paciente se presentó en la guardia del hospital con fiebre, dolor de cuerpo y diarrea. Ante la posibilidad de que se tratase de un cuadro de hantavirus, los médicos ordenaron su internación y horas más tarde

Ante la posibilidad de que se tratara de una infección de hantavirus, quedó internado y horas más tarde el examen de laboratorio confirmó que se trataba de un caso que había contraído la enfermedad.

El origen del contagio

El nuevo caso había regresado de un viaje por Salta y Jujuy, por lo que se investiga si pudo haber contraído la infección en el norte argentino. Además, evalúan si pudo haberse contagiado mientras realizaba tareas de desmalezamiento en Bariloche.

También se confirmó que la situación del paciente no tiene conexión con los casos del crucero, donde se registraron tres muertos (una pareja neerlandesa y un pasajero británico), tres casos confirmados y cinco casos sospechosos.

Al seguir el protocolo oficial, la pareja y el hijo del hombre internado en Bariloche fueron aislados, ya que son considerados casos estrechos. La verificación del origen del contacto es clave para determinar el protocolo a seguir.

En el caso de la cepa del NOA, esta no se transmite de persona a persona. Sin embargo, la Andes, habitual en la Patagonia, si se contagia de esta manera. Si se confirma que la infección ocurrió en el norte, se relajaría el protocolo para los familiares aislados.

Los casos de hantavirus en Argentina hoy

En la Argentina había 101 casos de hantavirus en toda la temporada 2025-2026, según el último Boletín Epidemiológico Nacional, actualizado con los datos de la semana del 19 al 25 de abril.

Las provincias con más registros son Buenos Aires (42), Salta (30) y Santa Fe (7). También hubo diagnósticos en Jujuy (6), Rio Negro (5), Entre Ríos (5) y Chubut (4). En total hubo 32 fallecidos en la temporada actual, según el reporte.

¿Qué es el hantavirus?

El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave y el ratón colilargo, que vive en áreas silvestres. Este roedor es el principal reservorio y transmisor del virus a través de la saliva, heces y orina que va eliminando a su paso.

El contagio al humano se produce por inhalación del virus debido al contacto directo con roedores y sus excreciones. El síndrome pulmonar por hantavirus atraviesa dos etapas distintas. En la primera etapa, se pueden presentar signos y síntomas similares a los de la influenza, tales como:

Fiebre y escalofríos

Dolores musculares y dolores de cabeza

Vómitos, diarrea o dolor abdominal

En las primeras etapas, la infección por hantavirus es difícil de distinguir de la influenza, la neumonía u otras afecciones virales. Después de 4 a 10 días, comienzan los signos y síntomas más graves. Estos generalmente pueden ser: