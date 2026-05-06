PSG aguantó, empató con el Bayern y es finalista de la Champions League

El París Saint-Germain cumplió el objetivo. Tras el electrizante 5-4 en la ida, el equipo de Luis Enrique empató 1-1 ante el Bayern Múnich en un Allianz Arena colmado y se aseguró su lugar en la gran final de la Champions League 2026. Con un global de 6-5, el vigente campeón buscará el bicampeonato en Budapest.

El partido comenzó con el guion ideal para los parisinos. Apenas a los 2 minutos de juego, Ousmane Dembélé aprovechó una desatención en la salida bávara y, tras un centro preciso de Kvaratskhelia, mandó la pelota al fondo de la red. El 1-0 (6-4 global) obligaba al Bayern a marcar tres goles para clasificar directo, una montaña que terminó siendo demasiado alta.

A pesar de la ventaja, el PSG no se refugió del todo, y el partido se convirtió en un duelo de arqueros. Manuel Neuer sostuvo la ilusión alemana con tres atajadas monumentales ante disparos de Désiré Doué y el propio Kvaratskhelia. En el otro arco, el ruso Matvéi Safonov respondió con seguridad ante los intentos de Jamal Musiala y Michael Olise.

En el complemento, Vincent Kompany quemó las naves. El ingreso de Nicholas Jackson y el empuje de Luis Díaz le dieron otra cara al Bayern, que empezó a acorralar al PSG. La recompensa llegó recién a los 94 minutos, cuando Harry Kane capturó un rebote en el área y puso el 1-1 definitivo. Sin embargo, al equipo alemán le faltó tiempo para la hazaña.

Con el pitazo final del portugués João Pinheiro, el PSG selló su clasificación a su tercera final histórica y la segunda consecutiva. El próximo 30 de mayo, el Puskas Arena de Budapest será el escenario donde los franceses se medirán ante el Arsenal, que viene de eliminar al Atlético de Madrid, en una final que promete paralizar al continente