Filtran cómo será el nuevo Google Pixel 11: las principales características

Según los primeros datos, la nueva generación llegará en agosto de 2026 con cuatro modelos.

Los Google Pixel 11 ya empezaron a filtrarse y dejan ver una estrategia bastante clara de Google: mantener el diseño conocido, pero apostar fuerte por cambios internos, sobre todo en el procesador, la cámara y la conectividad. Según los primeros datos, la nueva generación llegará en agosto de 2026 con cuatro modelos (Pixel 11, Pro, Pro XL y Pro Fold), y aunque no será una revolución estética, sí podría marcar un salto en rendimiento y eficiencia.

En líneas generales, el foco está en el nuevo chip Tensor G6, mejoras en fotografía con sensores renovados y un cambio llamativo en la parte trasera: la posible eliminación del sensor de temperatura para dar lugar a un sistema de luces LED. Eso sí, no todo es positivo: algunas decisiones, como el uso de una GPU más antigua o posibles recortes en batería o RAM en ciertos modelos, generan dudas sobre su desempeño frente a la competencia.

Tensor G6: potencia con luces y sombras

El gran protagonista de esta generación será el procesador Tensor G6, que incluiría una CPU de 7 núcleos con un núcleo principal C1 Ultra de 4,11 GHz. Esto anticipa mejoras en tareas exigentes y en inteligencia artificial, uno de los puntos fuertes de los Pixel.

Sin embargo, no todo es tan prometedor. Las filtraciones indican que Google usaría una GPU PowerVR relativamente antigua, lo que podría limitar el rendimiento gráfico, especialmente en gaming o apps pesadas. A esto se suma la inclusión del chip de seguridad Titan M3 y un nuevo módem MediaTek M90, que reemplaza a los Exynos de Samsung y debería mejorar la conectividad.

Cámaras, diseño y modelos: qué cambia

En fotografía, el salto más importante estaría en el sensor principal de 50 MP para el modelo base, junto con nuevos sensores en las versiones Pro. Esto, combinado con el procesamiento de imagen de Google, apunta a mantener su liderazgo en fotografía móvil.

A nivel diseño, no se esperan grandes cambios: la línea seguirá siendo muy similar a la de los Pixel 10, aunque con una barra de cámaras completamente de vidrio. El cambio más llamativo sería la incorporación de un sistema LED trasero para notificaciones, reemplazando el termómetro presente en la generación anterior.

Si bien mantiene el diseño, apuesta por cambios en el procesador, la cámara y la conectividad.

En cuanto a variantes, Google apostará nuevamente por cuatro modelos:

Pixel 11 (base) con pantalla de 6,3” y batería de 4.840 mAh

(base) con pantalla de 6,3” y batería de 4.840 mAh Pixel 11 Pro con mejoras en pantalla y cámaras

con mejoras en pantalla y cámaras Pixel 11 Pro XL con mayor tamaño y batería

con mayor tamaño y batería Pixel 11 Pro Fold como opción plegable

En definitiva, los Pixel 11 se perfilan como una evolución más que una revolución. Mejoran en procesamiento y cámaras, pero generan dudas en aspectos clave como la GPU o algunos recortes de hardware. Habrá que esperar a su presentación oficial para ver si Google logra equilibrar innovación con rendimiento real.